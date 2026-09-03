Po kakšnih dobrotah posegajo znani obrazi?

Med izbiranjem pršuta, sirov in tartufov človek sreča marsikoga. "Sem upal, da bom danes preživel lep dan, in potem srečam tebe," se je pošalil pevec Miki Vlahovič, novinar Aleksander Pozvek pa mu je hitro vrnil milo za drago in dejal: "Tukaj so dokazi, da imajo okus. Povabljen si kot gost in ne kot glasbeni gost."

Znani Slovenci, ki so se udeležili odprtja nove delikatese v prestolnici, prisegajo na dobra in kakovostna živila, še posebej pa uživajo v mediteranski hrani. "Vem, da ne veš, da sem bil jaz, preden sem začel glasbeno kariero, dvorski poskuševalec in sem poskušal, ali je pršut dovolj zorjen ali ne," je dodal Vlahovič. "Jaz rada poskušam vse, razen ko imam dieto, takrat samo olive," je povedala pevka Nuša Derenda. "Tu je mediteranska hrana in meni kot Primorcu so te jedi pisane na kožo," je dejal glasbenik Gianni Rijavec. In v O' Sole Mio pravijo, da hrana ni le okus. Je topel popoldan, ki prinaša smeh za mizo.