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Domača scena

Po letih ljubezni Nives Orešnik in Andrei Lenart potrdila razhod

Ljubljana, 05. 08. 2026 14.50 pred 34 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A. J.
Nives Orešnik in Andrei Lenart

Po več kot šestih letih sta se Nives Orešnik in Andrei Lenart razšla. To je za revijo Lady potrdila Nives in pojasnila, da se je njuno razmerje končalo že pred letom in pol. V ozadju ni nikakršne drame, prav tako sta ostala v dobrem odnosu, ki temelji na mnoštvu lepih spominov.

Nives Orešnik in Andrei Lenart sta se po več letih zveze razšla. Čeprav se je v zadnjih tednih vse pogosteje ugibalo, da v njunem razmerju nekaj ni več tako, kot je bilo, javno o tem nista govorila. Pozorni sledilci so sicer opazili, da se že dlje časa ne pojavljata več skupaj na družbenih omrežjih ali javnih dogodkih, zdaj pa je Nives to za revijo Lady tudi potrdila.

Nives Orešnik.
Nives Orešnik.
FOTO: Damjan Žibert

Nekdanja mis Slovenije in osebna trenerka je razkrila, da se je njuna skupna pot končala že pred približno letom in pol. Kot je poudarila, je bil razhod sporazumen, danes pa njun odnos temelji na vzajemnem spoštovanju in številnih lepih spominih.

Andrei Lenart.
Andrei Lenart.
FOTO: Damjan Žibert

Orešnikova in Lenart sta zvezo javno potrdila leta 2020. Takrat je Nives njun odnos opisovala kot partnerstvo, zgrajeno na zaupanju, spoštovanju, podpori in prijateljstvu. Pogosto sta poudarjala, da ju povezuje aktiven življenjski slog, ljubezen do potovanj in medsebojno razumevanje, zaradi česar sta veljala za enega najbolj skladnih parov na domači sceni.

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KOMENTARJI2

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Uporabnik1830457
05. 08. 2026 15.24
Mi lahko kdo prosim pojasni, kdo sta tadva, ker ju prvič vidim?
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Papež
05. 08. 2026 15.23
Joj ne, samo tega ne, moj papagaj joče in moja mačka je padla v depresijo, kako kruta je lahko usoda do teh popolnoma nepomembnih ljudi, kdo sploh sta to, a lahko prosim še več člankov o njunih problemih??
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