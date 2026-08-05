Po letih ljubezni Nives Orešnik in Andrei Lenart potrdila razhod

Nives Orešnik in Andrei Lenart sta se po več letih zveze razšla. Čeprav se je v zadnjih tednih vse pogosteje ugibalo, da v njunem razmerju nekaj ni več tako, kot je bilo, javno o tem nista govorila. Pozorni sledilci so sicer opazili, da se že dlje časa ne pojavljata več skupaj na družbenih omrežjih ali javnih dogodkih, zdaj pa je Nives to za revijo Lady tudi potrdila.
Nekdanja mis Slovenije in osebna trenerka je razkrila, da se je njuna skupna pot končala že pred približno letom in pol. Kot je poudarila, je bil razhod sporazumen, danes pa njun odnos temelji na vzajemnem spoštovanju in številnih lepih spominih.
Orešnikova in Lenart sta zvezo javno potrdila leta 2020. Takrat je Nives njun odnos opisovala kot partnerstvo, zgrajeno na zaupanju, spoštovanju, podpori in prijateljstvu. Pogosto sta poudarjala, da ju povezuje aktiven življenjski slog, ljubezen do potovanj in medsebojno razumevanje, zaradi česar sta veljala za enega najbolj skladnih parov na domači sceni.
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