Po letih ljubezni Nives Orešnik in Andrei Lenart potrdila razhod

Nives Orešnik in Andrei Lenart sta se po več letih zveze razšla. Čeprav se je v zadnjih tednih vse pogosteje ugibalo, da v njunem razmerju nekaj ni več tako, kot je bilo, javno o tem nista govorila. Pozorni sledilci so sicer opazili, da se že dlje časa ne pojavljata več skupaj na družbenih omrežjih ali javnih dogodkih, zdaj pa je Nives to za revijo Lady tudi potrdila.