Domača scena

Po letih premora je na oder ponovno stopila legendarna skupina Agropop

Kranj, 25. 08. 2025 20.15 | Posodobljeno pred 1 uro

Anastasija Jović , E.K.
Glasbeniki so na zaključnem večeru festivala Naaaj dan poskrbeli, da se je občinstvo kljub sveži noči hitro ogrelo. Brez česa ni dobre zabave in kakšen trik potegnejo iz rokava glasbeniki, smo preverili sinoči v Kranju. Družili smo se z Dejanom Vunjakom, zasedbo Zvite Feltne in legendarnimi Agropop, ki so ob 40. obletnici ponovno stopili na oder.

"Pripravili smo res šov, potrudili smo se, da bo to res paša za oči in ušesa," so dejali člani skupine Agropop. "Agropop je neko zrcalo vsega, kar se je zgodilo v zadnjih 30 letih v Sloveniji. Pred nami je 90 minut koncerta, ki ni samo koncert, ampak je dejansko scenarij," je dodal novi član zasedbe Dejan Dogaja.

Vzdušja niso pokvarile niti nekoliko nižje temperature."Ponavadi je tako, da mi, ko pridemo na oder, že vsi vedo, kaj lahko pričakujejo in se kar naenkrat segrejejo, odložijo jakne in gredo v prve vrste in žur," so dejali člani Zvite Feltne.

"Jaz vedno rečem, objami svojega prijatelja, svojo ljubico, svojo ženo, svojo punco, svojega otroka, kar koli, če kdo pride s kužkom, naj objame kužka. Tako da se povežejo ljudje med sabo, da se malo bolj stisnejo in je vse lepše," je povedal Dejan Vunjak.

Zato se na takšnih nastopih hitro zabriše meja med občinstvom in glasbeniki. Se kdaj skupaj poveselijo z oboževalci? "Kar večkrat se to zgodi, sploh naš Blaž, odkar ima novo harmoniko, gre zelo rad med občinstvo. Če je kakšna gasilska veselica, stopi na kakšno mizo, potem pa je tam glavni žur," so dejali člani skupine Zvita Feltna.

"Jaz imam to najraje. Jaz imam vedno najraje, da je po nastopu tisto spontano druženje. Ne maram se takoj usesti v avto in oditi takoj domov. Najprej narediš svoje, pa si malo živčen pred špilom, kako bo, kako ne bo, potem daš vse od sebe in potem, ko se vse zaključi, se greš družit," je dodal Vunjak.

KOMENTARJI (3)

Puško v koruzo
25. 08. 2025 20.58
+1
Za Agropop še nekako razumem, vsaj avtorske skladbe imajo, za tele Feltne pa je katastrofa. Preigravanje skladb od drugih izvajalcev, nekvalitetno izvajanje itd. Ampak narod je pač tak kot je. Očitno gre to skozi.
modelx
25. 08. 2025 20.49
a je poljanšek že poplačal vso štalo, ki jo je naredil z velano?
tamiflu
25. 08. 2025 20.43
+1
ni bilo dogajanje v kranju, temveč v predosljah pri brdu, zraven kranje. "novinarji" bodite dosledni
