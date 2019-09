Eva Pavli o naših odbojkarjih: Nič kaj zvezdniški niso

Naša glasbenica Eva Pavli , avtorica in glavna vokalistka himne EuroVolleyja 2019 z naslovom Let`s go together(Pojdimo skupaj, op. p.), je nastopila v Parizu po končanem boju med slovenskimi in srbskimi odbojkarji za naslov evropskih prvakov. Svoje vtise je dan po tekmi zbrala in nam jih nekaj tudi zaupala.

Eva pravi, da je bil nastop na finalni tekmi EuroVolley 2019 ena najmočnejših in najlepših izkušenj v njenem življenju. "Včasih sodeluješ priprojektu, ko se pač vse poklopi. Tokrat se je. Slovenijo je zajela prava odbojkarska evforija in praktično čez noč smo vsi postali največji odbojkarski navdušenci," je začela nasmejana svetlolaska.

"Ko sem stopila na igrišče, sem nagovorila občinstvo in ko sem videla, da mi sledi, sem takoj začela uživati," je dejala in povedala, da je nastop izpeljala še bolje kot na vajah, saj jo je gnala energija v dvorani. Eva je izrazila svojo hvaležnost, saj se zaveda, da je bila ta izkušnja edinstvena. "To so stvari, ki se ti zgodijo enkrat v življenju," je poudarila.

Imela pa je tudi priložnost za druženje z našimi odbojkarji, saj je z njimi potovala do Pariza. Eva pravi, da jih naravnost občuduje. "Nič kaj zvezdniški niso! Čutiti je, da imajo veliko srce, so preprosti, vendar izredno inteligentni in nadvse simpatični," je povedala o naših uspešnih fantih, ki jim je privoščila zmago. "Verjamem, da jih čaka bleščeča prihodnost. Tudi odbojka si je izborila mesto v slovenskih srcih in mislim, da si ga zasluži. Je namreč krasen šport, dinamičen in zelo pozitiven," je še dodala.

Pavlijeva pa je navdušena tudi nad tem, kako šport povezuje ljudi: "Kljub temu, da nas Slovencev ni veliko, nas je bila arena Bercy polna in bili smo najglasnejši. Ko sem stopila v dvorano, so mi šle kocine pokonci, vzdušje je bilo naravnost fantastično." Eva pravi, da je tekmo spremljala v sobi, kjer so se z ekipo pripravljali na nastop in je bila na trnih le zaradi tekme, saj jo za nastop ni prav nič skrbelo.