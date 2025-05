Nogometaša po zmagi predvajala pesem slovenske pevke: 'Zato ste zmagali'

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Na vojaški vaji sprožijo lažni alarm. "Letala prihajajo, lezite!" ukaže vodnik in vsi razen enega se uležejo v blato. "Zakaj se ne uležeš tudi ti?" "Gospod vodnik, jaz stojim za drevesom." "In kje vidiš drevo?" se razjezi vodnik. "Ja kje pa vi vidite in slišite letala?"