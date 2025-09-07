Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Domača scena

Po poroki leta dežujejo čestitke: 'Naj živi ljubezen'

Strunjan, 07. 09. 2025 10.31 | Posodobljeno pred 6 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
24

Pod objavo prvega poljuba mladoporočencev, premierja Roberta Goloba in Tine Gaber Golob, se je zvrstilo na stotine čestitk.

Poroka med predsednikom vlade Robertom Golob in Tino Gaber Golob je požela veliko pozornosti. Ker je bila zaprta za javnost in medije, je prva skupna fotografija, ki sta jo na Instagramu objavila premier in njegova soproga, odmevala še toliko bolj. Pod njo se je zvrstilo na stotine čestitk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Čestitke, želim vama srečo do neba in nazaj," jima je v komentarjih zaželela igralka Zvezdana Mlakar. Vplivnica Lea Filipovič, bolj znana kot Lepa Afna, je prizor opisala kot "filmski", nekdanja radijska voditeljica Jerica Zupan pa je poroko ocenila kot "sanjsko". "Srečno za večno in čestitke. Nazdravimo kmalu," je še zapisala Zupan.

Svoje čestitke so jima med drugim namenili tudi pevka in voditeljica oddaje Delovna akcija Ana Praznik, glasbenik Anže Langus, pevka Špela Grošelj, vplivnica Eva Centrih, bolj znana kot Evina Lepotilnica, ter umetnica in kuharica Salome, ki je zapisala: "Naj živi ljubezen!"

Preberi še Premier Golob objavil prvo fotografijo s poroke

Med gosti, ki so jih ujeli v objektive, sta bila tudi spletna vplivnica Katarina Benček in njen partner Marko Pavlović. Benček je na Instagramu zapisala, da sta se v istem dnevu udeležila dveh porok. "Poroki sta bili v razmaku 30 minut v primeru prazne ceste. In tri ure razlike med 'obredoma'. Vse se je poklopilo, da sva lahko doživela obe poroki," je zapisala in dodala, da sta bila pretežen del večera na poroki drugih dveh prijateljev.

Poleg njiju pa so na poroki opazili tudi radijskega voditelja Denisa Avdića. Kdo vse se je udeležil poroke, preberite v spodnjem članku.

Preberi še Kdo vse se je udeležil poroke leta?

Kot je premier Golob povedal v izjavi za medije po poroki, je na poročnem obredu pel pevec Miran Rudan, na zabavi pa je svate zabavala skupina Mambo Kings.

robert golob tina gaber golob poroka poroka leta
Naslednji članek

Novinarko Sanjo Modrić med javljanjem v živo obkolili navijači

SORODNI ČLANKI

Premier Golob objavil prvo fotografijo s poroke

Kdo vse se je udeležil poroke leta?

Golob: Jaz sem srečen, da je rekla da in da je od danes naprej Tina Gaber Golob

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215