Po poroki leta dežujejo čestitke: 'Naj živi ljubezen'

Poroka med predsednikom vlade Robertom Golob in Tino Gaber Golob je požela veliko pozornosti. Ker je bila zaprta za javnost in medije, je prva skupna fotografija, ki sta jo na Instagramu objavila premier in njegova soproga, odmevala še toliko bolj. Pod njo se je zvrstilo na stotine čestitk.

"Čestitke, želim vama srečo do neba in nazaj," jima je v komentarjih zaželela igralka Zvezdana Mlakar . Vplivnica Lea Filipovič , bolj znana kot Lepa Afna , je prizor opisala kot "filmski" , nekdanja radijska voditeljica Jerica Zupan pa je poroko ocenila kot "sanjsko" . "Srečno za večno in čestitke. Nazdravimo kmalu," je še zapisala Zupan.

Svoje čestitke so jima med drugim namenili tudi pevka in voditeljica oddaje Delovna akcija Ana Praznik , glasbenik Anže Langus , pevka Špela Grošelj , vplivnica Eva Centrih , bolj znana kot Evina Lepotilnica , ter umetnica in kuharica Salome , ki je zapisala: "Naj živi ljubezen!"

Med gosti, ki so jih ujeli v objektive, sta bila tudi spletna vplivnica Katarina Benček in njen partner Marko Pavlović. Benček je na Instagramu zapisala, da sta se v istem dnevu udeležila dveh porok. "Poroki sta bili v razmaku 30 minut v primeru prazne ceste. In tri ure razlike med 'obredoma'. Vse se je poklopilo, da sva lahko doživela obe poroki," je zapisala in dodala, da sta bila pretežen del večera na poroki drugih dveh prijateljev.

Poleg njiju pa so na poroki opazili tudi radijskega voditelja Denisa Avdića. Kdo vse se je udeležil poroke, preberite v spodnjem članku.