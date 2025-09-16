Svetli način
Po (pre)dolgem času znova skupaj Lara Komar in Tadej Pišek

Ljubljana, 16. 09. 2025 14.02 | Posodobljeno pred 1 uro

E.K.
Igralca Lara Komar in Tadej Pišek, ki sta navduševala v Reki ljubezni, sta se po dolgem času ponovno srečala in svoje oboževalce razveselila s skupno fotografijo, ki je obudila nostalgične spomine na priljubljeno slovensko serijo.

Po dolgem času sta se znova srečala glavna igralca nekdaj izjemno priljubljene serije Reka ljubezni Lara Komar in Tadej Pišek. Igralca sta ponovno snidenje ovekovečila s fotografijo, s katero sta razveselila svoje oboževalce. "Skupaj po (pre)dolgem času," je fotografiji pripisal Pišek.

V seriji Reka ljubezni smo leta 2017 spremljali zgodbo simpatičnega in talentiranega mizarja z Dolenjske Roka (Tadej Pišek) in prikupne fotografinje iz mesta Irene (Lara Komar). Razburljiva zgodba je na televizijske zaslone gledalce prikovala zaradi svojih nepredvidljivih zapletov.

Reka ljubezni
Reka ljubezni FOTO: Ksaver Šinkar

Tadeja Piška lahko zdaj spremljate tudi v 11. sezoni priljubljene serije Ja, Chef!, ki je že na VOYO. V novi sezoni humoristične serije ne bo manjkalo novih ljubezenskih zapletov med najbolj šarf chefom v Sloveniji Ljubom Bohincem (Jurij Zrnec) in njegovo Marjeto (Tjaša Železnik).

