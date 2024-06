Po proslavi ob dnevu državnosti vse oči uprte v Tino Gaber

Stilistka medijske hiše Pro Plus za konec spodbuja politike k izbiri slovenskih oblek in dizajnov slovenskih modnih oblikovalcev. Navdušena je bila nad tem, da so nastopajoči na proslavi nosili kreacije slovenskih modnih oblikovalcev in bi si želela, da bi se po njih zgledovali tudi politiki. Po njenem mnenju so namreč prav oni na tisti, ki bi lahko promovirali slovensko modo tako na domačem ozemlju kot tudi v tujini. Čeprav so ti kosi oblačil običajno dražji, saj so unikatni, pa Barbara Žgalin meni, da bi si jih prav oni lahko privoščili, saj imajo to moč in finance, s tem pa bi naredili veliko za prepoznavnost slovenskega dizajna in mode nasploh.