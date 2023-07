Po sanjski snubitvi Luke Dončića dežujejo čestitke z vsega sveta

Kmalu za tem, ko sta Anamaria Goltes in Luka Dončić na družbenem omrežju sporočila, da sta se zaročila, je novica zaokrožila po svetu, čestitke pa kar dežujejo. Med komentarji pod fotografijo sanjske zaroke, ki jo je na Bledu med belim cvetjem pripravil Luka, so se odzvali tako športniki kot tudi slovenski estradniki.

"Čestitke, brat!" je bil eden prvih komentarjev na novico, da je Luka Dončić zaprosil svoje dolgoletno dekle Anamario Goltes. Zapisal ga je legendarni košarkar LeBron James, za katerega je znano, da družbena omrežja upravlja sam, prijateljstvo z Luko pa mu očitno veliko pomeni, saj se drugače na novico ne bi odzval.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kmalu po objavi novice se je med komentarji pod fotografijo s čestitko oglasil tudi Dončićev klub, čestital mu je tudi košarkar Dwight Powell in seveda slovenska košarkarska reprezentanca, ki je na Instagramu zapisala, da je naslednji korak še mali Dončić. Odzvali so se tudi Dončićevi nekdanji sotekmovalci Jalen Brunson, Boban Marjanović in Spencer Dinwiddie, prav tako pa tudi trenutni analitik ESPN JJ Redick, ki je odigral svojo zadnjo sezono z Dallasom v letih 2020/21. "Čestitam, prijatelj," je zapisal Thibaut Courtois, nogometni vratar Real Madrida, s katerim sta se spoznala, ko je Dončić je med letoma 2015 in 2018 igral za košarkarsko ekipo Real Madrida, medtem ko se je Courtois istega leta pridružil klubski nogometni strani.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Z izbiro lakcije so zadovoljni tudi na Bledu, na svojem Twitter profilu so ob zaročni fotografiji, ki sta jo delila Dončić in Goltesova, pripisali: "Ko boš prišla na Bled. .. Dobra izbira, Luka Dončić. Z Anamario vama želimo vse najboljše." Naš najboljši košarkar bi za to posebno priložnost lahko odpotoval kamor koli na svetu, a je izbral Bled.