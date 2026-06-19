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Domača scena

Po seriji Bratje z igrišča zdaj še film: zgodba odbojkarjev na velikem platnu

Ljubljana, 19. 06. 2026 21.00 pred 6 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ota Širca Roš Matic Flajšman +1
Bratje z igrišča

Uspehi slovenske odbojkarske reprezentance so po uspešni seriji Bratje z igrišča dobili še filmsko nadgradnjo. Za projekt, ki prikazuje razvoj ekipe skozi trdo delo in prijateljstvo, odbojkarski reprezentanti upajo, da bo navdihnil nove generacije mladih športnikov.

Serijo Bratje z igrišča si lahko ogledate na VOYO.

Slovenska odbojkarska reprezentanca odšteva dneve do začetka domačega turnirja Lige narodov, ki se prihodnji teden začenja v Stožicah in s prenosi na Kanalu A in VOYO. Tekmovanje predstavlja delček zgodbe, zajete v športni seriji Bratje z igrišča, ki je zdaj dobila nadgradnjo v obliki filma z istoimenskim naslovom. Film je bil sinoči predvajan v sklopu mednarodnega festivala športnega filma v Rogaški Slatini in hkrati v ljubljanski Odiseji, kjer so si film skupaj ogledali tudi bratje z igrišča.

"Jaz mislim in upam, da bodo mladi razumeli zgodbo tega filma oziroma te serije, da vidijo, od kod in kje so nekateri že pred mano in potem skupaj začeli to zgodbo in do kod smo dejansko pripeljali to reprezentanco. Tako da je lahko to za njih samo en navdih in popotnica za naprej," je dejal odbojkarski reprezentant Klemen Čebulj.

"Ponos, zagotovo ta film, serija, prikazuje neko preteklo generacijo, ampak tudi potem v naslednjih delih vidimo, da se že priključujejo nekateri mlajši," je povedal odbojkarski reprezentant Rok Možič in dodal: "To nas mora navdajati s ponosom, ampak tudi z neko dodatno motivacijo, da bi mogoče tudi nam uspela podobna zgodba."

"Mislim, da tisto, kar je rdeča nit skozi celotno kariero v reprezentanci, je bilo res trdo delo, prepričanost, predanost temu, da lahko uspemo, da lahko dosežemo tiste rezultate, in pa neko prijateljstvo, ki je preraslo v to bratstvo, kar se dejansko v filmu prikazuje. Jaz sem izjemno počaščen in mislim, da bo to ena stvar, ki jo bom z veseljem kazal najprej svojim otrokom in potem še vnukom in tako naprej," je dejal odbojkarski reprezentant Jan Kozamernik.

Bratje z igrišča Voyo pop tv kanal a film odbojka Liga narodov

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