Po težki bolezni umrl Max Modic

Novinar Max Modicje izgubil boj s težko boleznijo, poroča portal Mladina. Dolgoletni sodelavec Mladine je bil star 55 let.

Poleg novinarstva se je ukvarjal s filmsko kritiko in produkcijo. Bil je velik poznavalec stripov in apologet pornografije. Med drugim je bil tudi idejni oče celjskega sejma erotike. Kot režiser pa se je podpisal pod slovenska pornofilma Gremo mi po svojein Zajtrk petelinov. V prvem sta zaigrali tudi La Toya in Urška Čepin.

Junija 2015 so mu odkrili rakav tumor

Pred tremi leti je Max delil, da je zbolel za hudo boleznijo. Boril se je namreč z rakom na črevesju. "The bi*** is back (pras** se je vrnil, op. a.) Od danes spet na kemoterapiji," je takrat zapisal Modic in dodal, da je bolezen spet povedla. Rakav tumor so mu odkrili junija 2015, Max pa je ves čas zdravljenja svoje prijatelje na Facebooku vestno obveščal, kaj se dogaja in kako se sooča z zahrbtno boleznijo.