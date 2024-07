Po treh desetletjih so gledalci dočakali nadaljevanje filma o tornadih

O tem, kako bi se soočili s tornadom, so na premieri filma razmišljali znani Slovenci. "Verjetno bi se skrile nekam na WC, nimam pojma, kaj je treba zares narediti. Upajmo, da se to ne zgodi," je povedala vplivnica Sara Vrečko.

"Zagotovo ne bi skakal zunaj, tako kot marsikdo počne, ker še tega ni videl. Jaz sem jih nekaj že doživel po svetu in vem, da ti lahko marsikaj prileti v glavo," je dejal fotograf Aleš Bravničar.

"Mislim, da bi zelo kričala in bežala, ne bi vedela, kam morava it," je rekel Klemen Bunderla in dodal, da bi se na pustolovščino z lovcom na tornade odpravil tudi sam. "Jaz bi šel z veseljem z njim, ker bi mu zaupal. Dokler imam nekoga, ki mu zaupam sem malo bolj korajžen, če mu pa ne, potem bi pa gledal samo slike. Drugače pa ja, sprejmem povabilo. Kje pa je?"

O svoji prvi izkušnji s tornadom pa je spregovoril, Slovenec, ki se je z naravnim pojavom soočil že velikokrat. "Prva izkušnja je bila malo stresna, malo adrenalinska, bili smo namreč z eno ameriško ekipo in se z njimi podili za nevihtami, sicer je bil tornado precej oddaljen, ampak je bila to res posebna izkušnja. Tistih nekaj sekund nisem sploh vedel, ali bi fotografiral ali sploh ne bi, ker si dejansko v šoku, ker si prvič to videl," je dejal lovec na tornade, Marko Korošec.