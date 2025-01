Po več kot 20 letih so se znova združili Popstars

Po dvajsetih letih so se za mnoge oboževalce evforičnih dni Popstars njihove sanje končno uresničile. "To je bil tretji razred osnovne šole, to smo vsi peli. Vsi smo imeli kaseto doma," je dejal obiskovalec."Spomin na moje otroke, ko so odraščali in sem jih vozila na vse te prireditve, kjer so oni nastopali," je povedala obiskovalka. "Potem se nekako tudi mi vračamo v mladost, takrat ko smo žurirali, ko smo bili žurerji, saj ne da nismo več, ampak vseeno," je povedal radijski voditelj Miha Deželak. "To so postale zimzelene pesmi. To je to kar si bomo vsi Slovenci za vedno zapomnili," je dejal fotograf Tibor Golob.

"Se včasih kar ustavimo sredi Hvara in se nam prikrade spomin za nazaj in nam udari na čustva in nas šokira," so dejali člani glasbene skupine Game Over. "Popstars je predstavljal eno druženje skupaj s skupinama Game Over in Bepop, ter Sebastijanom. Mi smo imeli takrat turnejo, osem nastopov in to je bilo fenomenalno, kot ena družina smo bili. Po toliko letih spet skupaj, spet ta družina, spet ti občutki, fenomenalno," so dejale članice glasbene skupine Power Dancers in dodale: "Ti otroci, ki so takrat bili na Popstars so sedaj odrasli, tako da vem da bodo glasnejši in bolj navijali. Tako dolgo se je čakalo, da bo to definitivno noro."