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Po več kot 200 ponovitvah gledališka uspešnica dobila nadaljevanje

Ljubljana, 06. 10. 2026 17.22 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik Tjaša Železen +1
Ženske brez filtra 2

Čeprav naj bi se moški pregovorno bali močnih, glasnih žensk, ki jasno povedo, kaj mislijo – statistike predstave Ženske brez filtra kažejo drugače. Po več kot 200 ponovitvah so Desa Muck, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček in Lucija Vrankar predstavile nadaljevanje gledališke uspešnice. Premiera komedije Ženske brez filtra 2 je v razprodani Gallusovi dvorani navdušila tudi številne znane obraze.

Desa Muck, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček in Lucija Vrankar so sinoči v Cankarjevem domu premierno predstavile težko pričakovano nadaljevanje uspešnice Ženske brez filtra 2. Tokrat še drznejše, še bolj hudomušne in, kot obljubljeno, povsem brez filtra.

Predstava Ženske brez filtra 2 navdušila občinstvo
Predstava Ženske brez filtra 2 navdušila občinstvo
FOTO: Marko Pigac

Znane Slovenke so pred občinstvom znova spregovorile o temah, ki jih vsi poznamo, a si jih le redki upamo izreči na glas. Brez olepševanja in zadržkov so se lotile odnosov, ljubezni, telesa, staranja, družine ter vseh malih in velikih zapletov, ki jih prinaša življenje. Vsaka od peterice je na oder prinesla svoj značaj, izkušnje in pogled na svet, skupaj pa so ustvarile večer iskrivih priznanj, nepričakovanih preobratov in tistega osvobajajočega smeha, ki se rodi takrat, ko nekdo na glas pove prav tisto, kar smo sami samo pomislili.

Z nadaljevanjem pa so znova navdušile tudi znane Slovenke in Slovence. "Mislim, da smo mi zdaj v teh letih, ko se vsi najdemo in se vsi notri začutimo in zato je toliko duhovito in smešno in definitivno po 50. letu se ne obremenuješ in ne sekiraš več z nekimi bednimi stvarmi, ki se jih pri 20-ih," je povedala osebna stilistka Metka Albreht. "Marsikatere punce se odločijo, da grejo to predstavo skupaj gledat, ampak jaz mislim, da je tukaj pametno, da moške s sabo privlečemo, da je to mogoče smisel tega, da pač oni to slišijo od nekoga drugega," pa je dodala voditeljica šova Slovenija ima talent Melani Mekicar.

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Po premiernem večeru se Ženske brez filtra 2 odpravljajo na turnejo po Sloveniji. V prihodnjih mesecih bodo s svojimi novimi zgodbami obiskale številne kraje in še naprej dokazovale, da humor nima ne starosti ne spola, predvsem pa ne potrebuje filtra.

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Ženske brez filtra 2 Predstava premiera znani Slovenci

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