Po več kot 200 ponovitvah gledališka uspešnica dobila nadaljevanje

Znane Slovenke so pred občinstvom znova spregovorile o temah, ki jih vsi poznamo, a si jih le redki upamo izreči na glas. Brez olepševanja in zadržkov so se lotile odnosov, ljubezni, telesa, staranja, družine ter vseh malih in velikih zapletov, ki jih prinaša življenje. Vsaka od peterice je na oder prinesla svoj značaj, izkušnje in pogled na svet, skupaj pa so ustvarile večer iskrivih priznanj, nepričakovanih preobratov in tistega osvobajajočega smeha, ki se rodi takrat, ko nekdo na glas pove prav tisto, kar smo sami samo pomislili.

Z nadaljevanjem pa so znova navdušile tudi znane Slovenke in Slovence. "Mislim, da smo mi zdaj v teh letih, ko se vsi najdemo in se vsi notri začutimo in zato je toliko duhovito in smešno in definitivno po 50. letu se ne obremenuješ in ne sekiraš več z nekimi bednimi stvarmi, ki se jih pri 20-ih," je povedala osebna stilistka Metka Albreht. "Marsikatere punce se odločijo, da grejo to predstavo skupaj gledat, ampak jaz mislim, da je tukaj pametno, da moške s sabo privlečemo, da je to mogoče smisel tega, da pač oni to slišijo od nekoga drugega," pa je dodala voditeljica šova Slovenija ima talent Melani Mekicar.