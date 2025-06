Podelili nagrade diggit, največ jih je prejela Agencija 101

Agencija 101 je veliko nagrado prejela v kategoriji digitalnih kampanj za akcijo Prva mešanica začimb za slovenske jedi za naročnika Podravka. Agencija je prejela še zlate nagrade diggit v kategorijah avtomobilizem in tehnika, blago široke potrošnje, mediji in zabava, posebni digitalni projekti ter trajnostni razvoj, je razvidno iz sporočila organizatorjev iz Marketing magazina.

Veliko nagrado v kategoriji digitalna inovacija je prejel Petrol, in sicer za projekt Hitri nakup s Petrol GO. Zavarovalnica Triglav je dobila veliko nagrado v kategoriji digitalna strategija za projekt Ali tveganje živi na vašem naslovu. Agencija 916 HUB je dobila veliko nagrado v kategoriji strani in profili na družbenih medijih za projekt TikTok profil Merkur za naročnika Merkur trgovina. V kategoriji digitalna učinkovitost pa je veliko nagrado dobila agencija iProm, in sicer za projekt uporabe ojačevalnega učenja z metodo umetne inteligence za povečanje prodaje v platformi Ljubljana Airport FLY.

Zlate nagrade so medtem prejeli Petrol, Zveza Anite Ogulin in ZPM, Pošta Slovenije, Turizem Ljubljana, Zavarovalnica Triglav ter agencije Agencija 101, Futura DDB, Povem, Pristop, Herman&Partnerji, Luna TBWA, CNJ, iProm in McCann Ljubljana.