Domača scena

Podelili nagrade revije Elle: nagrada za življenjsko delo Miši Molk

Ljubljana, 18. 11. 2025 17.11 | Posodobljeno pred 14 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Alen Podlesnik , E.M.
Komentarji
3

Revija Elle je ob 20. obletnici delovanja podelila nagrade Elle Style Awards. Posebno priznanje za življenjsko delo je prejela Miša Molk, nagrajeni pa so bili tudi drugi ustvarjalci s področja glasbe, mode in kulinarike. Za glasbo so na dogodku poskrbeli vipavski rokerji Jet Black Diamonds in didžejka Gaja Prestor – Estora.

Na svečanem dogodku, ki je potekal v dvorani Grand Hotela Union, je revija Elle podelila 10 novih nagrad Elle Style Awards, obenem pa proslavila 20 let delovanja na slovenskem medijskem trgu. Med nagrajenci so bili tudi glasbenik Magnifico, raperka Masayah, nekdanja tekmovalka šova MasterChef Slovenija Brina Robinik Kobal in Miša Molk, ki je prejela nagrado za življenjsko delo.

Dogodek je povezoval igralec Rok Vihar, na odru pa so mu družbo delali še mladi vipavski rokerji Jet Black Diamonds. Po koncu podelitve se je odvila zabava, ki jo je z elektronskimi melodijami vodila didžejka Gaja Prestor – Estora. Med povabljenimi gosti so bili sicer številni znani obrazi; igralci in glasbeniki, vplivneži in poslovneži, modni poznavalci in modni oblikovalci.

Celoten seznam nagrajencev večera:

Elle življenjsko delo: Miša Molk
Elle mladi talent: Lan Krebs
Elle ženska: Maja Bulc
Elle moški: Magnifico
Elle oblikovalec: Anika Opara
Elle model: Sofija Šoškić
Elle glasba: Masayah
Elle zeleno: Center Rog
Elle gurme: Brina Robinik Kobal
Elle dekor: Ingrid Vindiš

Vakalunga
18. 11. 2025 17.24
Kot so včasih delilii priznanja OF..ne morejo brez bakra in cirkusa..)) Včasih so tudi delili medaljo ( RADA ) dela vse danes vključno s priznanji za partizanščino cel ceker ali koš kupiš na bolhi za pet evrov..Še dober dane delijo izbrana dela Kardelja in Jozefa, bilo bi smešno..
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
18. 11. 2025 17.23
Ta ženska je res dobra voditeljica, nimaš kej rečt.
ODGOVORI
0 0
Reši se kdor se more
18. 11. 2025 17.14
+1
Ojoj
ODGOVORI
1 0
