Podelili nagrade revije Elle: nagrada za življenjsko delo Miši Molk

Na svečanem dogodku, ki je potekal v dvorani Grand Hotela Union, je revija Elle podelila 10 novih nagrad Elle Style Awards, obenem pa proslavila 20 let delovanja na slovenskem medijskem trgu. Med nagrajenci so bili tudi glasbenik Magnifico, raperka Masayah, nekdanja tekmovalka šova MasterChef Slovenija Brina Robinik Kobal in Miša Molk, ki je prejela nagrado za življenjsko delo.
- FOTO: Marko Delbello Ocepek
Dogodek je povezoval igralec Rok Vihar, na odru pa so mu družbo delali še mladi vipavski rokerji Jet Black Diamonds. Po koncu podelitve se je odvila zabava, ki jo je z elektronskimi melodijami vodila didžejka Gaja Prestor – Estora. Med povabljenimi gosti so bili sicer številni znani obrazi; igralci in glasbeniki, vplivneži in poslovneži, modni poznavalci in modni oblikovalci.
Celoten seznam nagrajencev večera:
Elle življenjsko delo: Miša Molk
Elle mladi talent: Lan Krebs
Elle ženska: Maja Bulc
Elle moški: Magnifico
Elle oblikovalec: Anika Opara
Elle model: Sofija Šoškić
Elle glasba: Masayah
Elle zeleno: Center Rog
Elle gurme: Brina Robinik Kobal
Elle dekor: Ingrid Vindiš
