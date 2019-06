Podelili nagrade tantadruj, med nagrajenci tudi Aleš Valič

''Monodrama Človeški glas odzvanja kot subtilna psihološka refleksija o izgubi, koncu ljubezenskega razmerja, upanju in zlomu. Helena Peršuh je te izostrene lege suvereno obvladala s tenkočutno interpretacijo vse do točke, ko deziluzija napolni prostor in se v čustvenem zaledju pokaže nemoč. Peršuhova je samost v sodobnem času zarisala mestoma pridušeno in z introspektivno grenkobo, ki pa nikoli ne podleže temini, saj pušča perspektivo kljubovanja in novega začetka. Igra Helene Peršuh je v Človeškem glasu tiha in uravnotežena, s tem nas artikulirano in jasno sooča z izgubami in njihovimi posledicami,''so zapisali v utemeljitvi nagrade.

Nagrado tantadruj za predstavo v celoti prejmeKraljica mati v koprodukciji Gledališča Koper in Mestnega gledališča Ptuj.

''Surovo in do vpletenih neizprosno predlogo Manlia Santanellija o spopadu matere in sina, ki se strt od življenjskih neuspehov in po zavoženi poklicni karieri vrne k njej, je režiser, scenograf in koreograf uprizoritve Damir Zlatar Frey postavil v stisnjen in klavstrofobičen odrski prostor. Ta s svojo temačnostjo in spodmikajočo podlago iz sipkega črnega peska še poudarja brezizhodnost njunega odnosa in zahteva drugačno gibanje obeh protagonistov. Hkrati uprizoritev tudi vizualno presekajo močni kontrasti in jo podčrtujejo projicirane razpoke. Na tem prizorišču se nato odvije zaostrena drama med materjo in sinom, ki jo izbrušeno in intenzivno preigrata Nataša Barbara Gračner in Aleš Valič : ona je vzvišena in posedovalna, zazrta v preteklost in lastno zlagano veličino, in igralka ji da ob prežeči hudobnosti tudi pridih bolečine in strahu pred lastno vse bolj neizbežno končnostjo, kar njeno vlogo obarva s tragičnostjo. Sin Aleša Valiča je v podrejenem položaju, tudi telesno pokrčen, vrača ji vrača po najboljših močeh iz te obrambne drže, rezultat pa je silovita, v izraznih sredstvih premišljena, do roba napeta in intenzivna uprizoritev,'' so zapisali v utemeljitvi nagrade.