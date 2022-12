Podelitev četrte zlate role za Hostarje: 'Hvala, da ste nam zrihtal še eno'

Soscenarist in igralec Dejan Krupić je ob prevzemu kipca priznal, da je nagrade resda prijetno prejemati, a to vseeno ni bil cilj. "Osebno mi je najbolj pomembno, da ljudje uživajo ob ogledu našega filma, pa tudi ostalih slovenskih filmov," je dejal igralec, ki se je za novo zlato rolo zahvalil v stilu priljubljenih Hostarjev. "Hvala vsem, da ste nam zrihtal' še eno zlato rolo," je povedal v gorenjskem narečju.

Rdeča nit dogodka je bila tudi tokrat kolegialnost med slovenskimi filmskimi ustvarjalci in spodbujanje ogleda domačih vsebin. "Super je slišati, da slovenski filmi prejemajo zlate role. Poleg nas sta letos tukaj še Gajin svet in Kapa, ki je ravnokar osvojila svojo prvo zlato rolo. Čestitke vsem! In hvala gledalcem, da s svojim obiskom nagrajujete delo domačih ustvarjalcev," je povedal režiser Luka Marčetić, ki se je z režijo dveh filmov, ki sta presegla mejo 100.000 gledalcev, pridružil stanovkemu kolegu Mihi Hočevarju. To je doslej uspelo le šestim domačim celovečercem, preostala dva sta režirala Marko Naberšnik (Petelinji zajtrk) in Branko Djurić Djuro (Kajmak in marmelada).