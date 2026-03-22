Podoba voditeljev in novinarjev ni le modna izbira

Za dobro televizijsko soočenje je poleg dobre priprave potrebna tudi dobra vizualna podoba. "Jaz sem se odločila za absolutno nevtralno podobo naših novinarjev in voditeljev - z razlogom. Pri moških črna in siva, pri ženskah pa enako črna, siva, bež, umazano bela, bela," je povedala stilistka oddaj Svet in 24UR Barbara Žgalin.

Kljub temu pa so se oprave razlikovale glede na karakter posameznika. Pod klasičen črn suknjič, ki ga je nosila Petra Kerčmar, se je podpisala slovenska modna oblikovalka Maja Štamol. "Nekako v kontrastu je bila Darja v svetlejših tonih, se pravi svetlo sivih. To je ena varianta s širšimi hlačnicami, da v bistvu tudi malce sledimo trendom. Da nismo tako rigidno klasični," je dodala Žgalin.

Več drznosti si je Barbara privoščila pri Maji Sodja. "Ozko krilo, ampak daljše, sega krepko čez koleno. Nekaj, kar je med pletenino in suknjičem z zelo v bistvu trendovskim debelejšim pasom. Sem se pa pri salonarjih odločila za prosojno varianto, tako, zelo trendovsko. Imamo tudi kakšen bombonček vmes, no!"

Pri voditeljih pa je bila v ospredju kravata, ki lahko s svojo barvo sporoči veliko. Barbara je tudi tukaj temne obleke kombinirala ... "Z zelo nevtralnimi kravatami, ki ne bodejo v oči, ki so spet nevtralne v temnejših odtenkih," je sklenila stilistka oddaj Svet in 24UR.

Podobnega pravila so se držali tudi v maski. "Informativni program je dokaj dosti strikten. Predvsem moraš pazit, da voditelj ostaja kredibilen, se pravi, da so to umerjeni mejkapi, ne greš v neka pretiravanja. Voditelji imajo nek svoj imidž, imajo izdelano vizualno podobo in tukaj prav veliko ne moramo odstopati," je dejala oblikovalka maske Mirjam Kavčič. Sogovornici poudarjata, da je v predvolilnem obdobju ključno to, da kot medij umirjamo in ne razdvajamo.