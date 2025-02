Podporo Luki Dončiću na družbenem omrežju izrazila tudi Anamaria Goltes

Svet športa, še posebej pa ljubitelje košarke, je presenetila novica, da bo Luka Dončić kariero nadaljeval v klubu Los Angeles Lakers. Ob mešanih odzivih navijačev se je 25-letnik že poslovil od Dallasa in kluba, v katerem je začel kariero v NBA in se pridružil novim soigralcem. Podporo pa sta mu na družbenih omrežjih izkazali tudi zaročenka Anamaria Goltes in mama Mirjam Poterbin.

"Za mladega fanta iz Slovenije, ki je prvič prišel v ZDA, ste poskrbeli, da se je v Teksasu počutil kot doma," se je v prvem odzivu po menjavi kluba navijačem poklonil Luka Dončić. Zahvalil se je tudi celotni skupnosti v Dallasu in organizacijam, s katerimi je sodeloval in pomagal tistim, ki so pomoč potrebovali. "Začenjam novo poglavje v košarki in zapuščam mesto, kjer se bom vedno počutil kot doma." Pismo je zaključil z besedami, da imajo Dallas in njegovi navijači pri njem posebno mesto. "Iz srca se vam zahvaljujem."

Kmalu po njegovi objavi sta se odzvali tudi njegova zaročenka Anamaria Goltes in mama Mirjam Poterbin. Goltesova, s katero ima Dončić hčerko Gabrielo, je na družbenem omrežju najprej delila njegov zapis, potem pa v posebni objavi na Instagram storyju zapisala preprosto 'hvala' in dodala srček modre barve, ki je značilna za klub Dallas Mavericks.

Mirjam, ki je Luko spremljala in podpirala skozi celotno kariero, z njim pa se je preselila tudi v Združene države, pa je na družbenem omrežju delila njegovo uradno fotografijo, na kateri že nosi dres kluba Los Angeles Lakersov, ob njej pa pripisala: "Hvaležen za to izjemno priložnost. Košarka mi pomeni vse, ne glede na to, kje jo igram, bom to počel z enakim veseljem, strastjo in ciljem – da zmagamo prvenstvo."

