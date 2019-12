Poezija, anekdote in osebne izpovedi Kraljev ulice

Pobudnik dogodka in producent Nejc Lavrenčič in režiserka Tatjana Peršuh sta glasbeno predlogo znamenitegaSchubertovega cikla Die Winterreisse predelala v novo podobo, ki zajema primesi literarnega večera, dramske igre in tradicionalnega recitala samospevov. Z defragmentacijo in predelavo samospevskega cikla sta ohranila vsebinsko glasbene prvine, a jih funkcijsko postavila nov kontekst. Tema brezdomstva, boja z naravo in sočlovekom, iskanje poti in upanja v življenje, so prostorsko in časovno univerzalne, zato so tudi aktualne danes in tukaj.

Umetniki - igralec Klemen Janežič, baritonistLovro Korošec, pianist Nejc Lavrenčič, skupaj z Gledališko skupino Kralji ulice, časopisom Kralji ulice, Kulturno umetniškim zavodom PerArtem, Dramo Ljubljana in Kreatorijem – Dijaški dom Ivana Cankarja, so pripravili večer, kjer se je poleg Schubertovih samospevov v slovenski prepesnitvi Pavla Oblaka, slišalo tudi poezijo, anekdote in osebne izpovedi Kraljev ulice. Mnoga besedila so nastala tekom pripravljalnega procesa iz prve roke – torej odražajo zgodbe brezdomcev in socialno ogroženih posameznikov oz. skupin v našem lokalnem prostoru danes in s svojo vsebino, umetniško formo in estetiko odstirajo vzporednice in nasprotja s Schubertovo 0lepo' umetnostjo.