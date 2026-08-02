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Domača scena

Pogačarjev kolesarski praznik postregel tudi z nastopom Magnifica

Komenda, 02. 08. 2026 16.53 pred 50 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Alen Podlesnik E.K.
Magnificov spektakel

V Komendi so minuli konec tedna pripravili veličasten sprejem za kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja. Dogodka so se udeležili številni oboževalci in znane osebnosti, ki so ob kolesarski evforiji pozdravili izjemne uspehe slovenskega šampiona. Za vrhunsko vzdušje in nepozabno glasbeno spremljavo pa je poskrbel glasbenik Magnifico.

Komenda je ta konec tedna ponovno porumenela in postala svetovna prestolnica kolesarstva. Župan te prestolnice pa je seveda Tadej Pogačar, ki ga je na sprejemu podprlo več deset tisoč oboževalcev in številni znani obrazi, med njimi tudi novopečeni ljubitelj kolesarjenja Magnifico, ki je množico zabaval po zaključku uradnega dela.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Luka Kotnik

"Vse čestitke organizatorjem, v takšni in drugačni obliki, predvsem pa Tadeju, da je s svojo ljudskostjo pripravljen, da se to sploh organizira," je dejal žirant MasterChefa Slovenija, Luka Jezeršek. "Kot nekdanji prebivalec tega kraja lahko rečem, da je končno Komenda zares zaživela," je dejal radijec Uroš Bitenc. "Izjemno prizorišče, ena taka kombinacija športnega dogodka in ljudske zabave," pa je dogodek, ki ga je obiskalo ogromno ljudi, opisal Magnifico.

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Pogačar je s svojimi izjemnimi uspehi za kolesarstvo navdušil staro in mlado, njegove podvige pa zagriženo spremljajo tudi znani Slovenci. "Smo v eni taki neverjetni dobi slovenskega kolesarstva in smo lahko samo veseli, da smo lahko tukaj," je dodal Bitenc. "Nikoli seveda nisem tega spremljal, ampak zdaj spremljam, zdaj celo malo razumem to taktiko," je dodal Magnifico.

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Magnifico Tadej Pogačar Koncert kolesarjenje Luka Jezeršek

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KOMENTARJI1

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ssecnik
02. 08. 2026 17.44
Itak je zmeraj nekdo ki vse pokvari.Magnifiko?🤮
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