Pogačarjev kolesarski praznik postregel tudi z nastopom Magnifica

Komenda je ta konec tedna ponovno porumenela in postala svetovna prestolnica kolesarstva. Župan te prestolnice pa je seveda Tadej Pogačar , ki ga je na sprejemu podprlo več deset tisoč oboževalcev in številni znani obrazi, med njimi tudi novopečeni ljubitelj kolesarjenja Magnifico , ki je množico zabaval po zaključku uradnega dela.

"Vse čestitke organizatorjem, v takšni in drugačni obliki, predvsem pa Tadeju, da je s svojo ljudskostjo pripravljen, da se to sploh organizira," je dejal žirant MasterChefa Slovenija , Luka Jezeršek . "Kot nekdanji prebivalec tega kraja lahko rečem, da je končno Komenda zares zaživela," je dejal radijec Uroš Bitenc . "Izjemno prizorišče, ena taka kombinacija športnega dogodka in ljudske zabave," pa je dogodek, ki ga je obiskalo ogromno ljudi, opisal Magnifico.

Pogačar je s svojimi izjemnimi uspehi za kolesarstvo navdušil staro in mlado, njegove podvige pa zagriženo spremljajo tudi znani Slovenci. "Smo v eni taki neverjetni dobi slovenskega kolesarstva in smo lahko samo veseli, da smo lahko tukaj," je dodal Bitenc. "Nikoli seveda nisem tega spremljal, ampak zdaj spremljam, zdaj celo malo razumem to taktiko," je dodal Magnifico.

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