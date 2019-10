Pogovori o ljubezni v režiji Jerneja Lorencija v ljubljanski Drami

Na veliki oder ljubljanske Drame prihaja mednarodna koprodukcija, avtorski projekt Pogovori o ljubezni, v katerem nastopata tudi Janez Škof in Maruša Majer. Pomembno sporočilo Pogovorov o ljubezni je predstavitev univerzalnosti ljubezni, ne glede na jezik, kulturo ali geografsko poreklo osebe.

Pri uprizoritvi so od samega začetka sodelovali igralci iz štirih, jezikovno in kulturno različnih držav. FOTO: Duško Miljanić / SNG Drama Ljubljana

Koprodukcijska uprizoritev med SNG Drama Ljubljana in Kraljevim gledališčem Zetski dom je del mednarodnega projekta ADNICH in je nastajala v dveh delih – sprva v Sloveniji, pozneje v Črni gori. Premierno je uprizoritev že bila predstavljena 14. septembra na Cetinju, zdaj pa bo tudi v ljubljanski Drami. V načrtu sta tudi premieri v Italiji in Albaniji ter gostovanja v tujini. Pri projektu Pogovori o ljubezni mednarodno igralsko zasedbo sestavljajoJanez Škof, Maruša Majer in Zvezdana Novaković (Slovenija); Jelena Laban, Karmen Bardakin Srđan Grahovac (Črna gora); Barbara Folchittoin Daniele Gaggianesi(Italija) ter Krist Lleshiin Matia Llupa (Albanija).

Pogovori o ljubezni premierno na velikem odru ljubljanske Drame v soboto, 12. oktobra. FOTO: Duško Miljanić / SNG Drama Ljubljana

UprizoritevPogovori o ljubezni, ki jo je režiral Jernej Lorenci, je nastala skozi proces raziskovanja in razvijanja doprinosov vsakega posameznega člana ustvarjalne ekipe, ki so skupaj ustvarili celoto. Za režiserja Lorencija je igralec središče in najpomembnejši element uprizoritve, iz njega izhaja vsebina. Želi čim bolj zmanjšati mejo oziroma zid med dogajanjem na odru in občinstvom, med igralci in vlogami ter običajno hierarhijo, v kateri naj bi bil režiser vsevedna ikona, igralci pa le sledijo njegovim navodilom. V procesu je ustvaril prostor odprtosti, v katerega je lahko vsak doprinesel del sebe, saj meni, da je vsak človek individualna zgodba, ki je pomembna in drugačna od drugih. Zelo pomembne vsebine tega umetniškega prostora so zaupanje, radovednost in ustvarjalnost.

V avtorskem projektu Pogovori o ljubezni nastopa tudi Maruša Majer. FOTO: Duško Miljanić / SNG Drama Ljubljana

Uprizoritev sama po sebi ne ponuja odgovorov na vprašanja o ljubezni, zato so se ustvarjalci ukvarjali z ljubeznijo v najširšem smislu, brez prekomernega osredotočanja na teoretske temelje. Skozi poglobljen študij so ustvarjalci počasi doumeli, da smo tudi ko gre za ljubezen, vsi le ljudje. Igralci govorijo o zanimivih vlogah, v katerih so se znašli, saj v uprizoritvi nastopijo kot pripovedovalci, liki in režiserji. Jernej Lorenci je igralce povabil, naj tudi sami ustvarjajo vsebino in s tem tudi prevzamejo umetniško in osebno odgovornost za odločitve, ki jih sprejmejo. Karmen Bardak, igralka iz Črne gore, je izpostavila zahtevnost takšnega procesa dela in izzive, s katerimi se igralci na vsaki novi predstavi srečujejo, ko poskušajo vzpostaviti čustveno vez z občinstvom.

Pomembno sporočilo Pogovorov o ljubezni je predstavitev univerzalnosti ljubezni, ne glede na jezik, kulturo ali geografsko poreklo osebe. FOTO: Duško Miljanić / SNG Drama Ljubljana

Igralska ekipa priča o medsebojni povezanosti in ustvarjanju tesnih vezi skozi proces nastajanja uprizoritve. Na začetku so bili popolni tujci, ki so se zbliževali tako, da so medsebojno delili osebne in intimne zgodbe ter čustva, ki so jih doživljali ob tem. Čustvovali so drug z drugim in se istočasno razvijali. Zasluge za odprto sodelovanje in odlično vzdušje igralski ansambel pripisuje režiserju Jerneju Lorenciju, ki je ustvaril varen prostor za iskrenost in čustva desetih zelo različnih oseb in umetnikov. "Poudarek je na pripovedovanju zgodb in pazljivem poslušanju drugih. To je kot ljubezen," je dejal Daniele Gaggianesi, italijanski igralec.



Zvezdani Novaković se zdi odlično že samo izhodišče odpiranja teme ljubezni. Na podlagi svojih osebnih in ustvarjalskih izkušenj ocenjuje, da v Sloveniji ne obstajajo v tolikšni meri ljubezenske zgodbe, kot je prisotna osredotočenost na smrt in delo. Ravno zato se ji zdi pomembno in dragoceno govoriti o ljubezni, saj je v medsebojnih odnosih primanjkuje.