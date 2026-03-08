Pokal Vitranc poskrbel tudi za glasbeno zabavo

Ko pade mrak, glasba in ples, čez dan spust po belih strminah, imamo med zabavljači tudi smučarje? "Nekoč sem bil skoraj vsak dan na smučkah, zdaj ko sem zrel občan, sem pa malo bolj previden - rajši več na odru in manj na smučkah," je povedal Dean Windisch - DeeJay Time Back in Time.

Colonia je o smučanju dejala:"Ne, jaz sem bolj za hrano po smučanju, smučanje pa ne. Sem sicer poskusila, ni mi šlo najslabše na svetu, ampak rajši ne - uživam v hrani." Kaj pa radijski voditelj Rudi Sieger? "Kadar je priložnost, grem rad na smuči, se sankat - vse to rad počnem. Obožujem sneg."

Colonia nam je o Vitrancu dejala še: "Pa kdo ne bi prišel sem? Poglejte to! Zunaj je mrzlo, ljudem pa je toplo - plešejo! Bolje en gre. Ljudje so utrujeni od smučanja, jedo cel dan. Preživijo dan aktivno in športno, nato pa ni boljšega od zabave, kajne?"