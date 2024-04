Poklic vplivneža že ogroža umetna inteligenca

Ali je sanjska služba številnih mladih in tudi malo starejših ogrožena? Če so mladi še v devetdesetih odraščali z gorečo željo po tem, da bi nekoč postali uspešni športniki, slavni igralci in rock zvezde, so te statuse v zadnjih letih prevzeli spletni vplivneži. Ti pa se bodo morali v prihodnosti spopasti z novo konkurenco.