Poklon Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču: znani oblekli rumeno

Kolesarska mrzlica je zajela znane Slovenke in Slovence, ki so se z veseljem odzvali akciji Slovenija v rumenem. Med njimi so tudi pevki Rebeka Dremelj in Tanja Žagar, manekenka Tjaša Kokalj Jerala ter družina Jezeršek, ki so oblekli rumena oblačila in delili svoje vtise ob izjemnem uspehu naših dveh šampionov.

Danes praktično ni na svetu kolesarskega navdušenca, ki ne bi vedel ali slišal za Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja. Slovenijo je zajela evforija, kot se za takšno tekmovanje spodobi. Kolesarska zveza je pripravlja akcijo "Slovenija v rumenem", s katero želijo navijače spodbuditi, da oblečeni v rumeno na družbenih omrežjih obeležijo konec dirke po Franciji. Pobudi pa so se seveda pridružili tudi številni znani Slovenci in Slovenke, ki so si danes oblekli rumena oblačila in tako izkazali podporo našima kolesarskima asoma. "Midva sva ... oblečena v RUMENO!!! Poklon Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču. Hvala vama za pravljico." je na družbenih omrežjih zapisala pevka Rebeka Dremelj, zraven pa objavila fotografijo, na kateri je pozirala skupaj z možem Sandijem Škalerjem. Našima kolesarskima asoma se je poklonila tudi družina Jezeršek. Luka Jezeršek, sodnik kuharskega šova MasterChef Slovenija, je na Instagramuobjavil družinsko fotografijo, pod njo pa zapisal: "Rumeno od ponosa je lepše kot zeleno od zavisti. Hvala, športni asi, da nas s svojimi uspehi spomnite na to. Slovenija vas potrebuje ..." Zmago in drugo mesto Slovencev na Tour de France je proslavila tudi manekenka Tjaša Kokalj Jerala: "Priznam vam dve stvari - tole je stara fotka in včeraj sem morala obnoviti znanje o tem, za kaj se sploh gre pri kronometru. Ampak naše bom vedno podpirala, pa čeprav nisem ravno najbolj zagreta navijačica. V njuno čast, rumena danes." V rumeno se je odela tudi priljubljena pevka Tanja Žagar. Na naša dva junaka pa ni pozabila niti radijska voditeljicaIvjana Banić, ki se je z družino preselila na Havaje. In čeprav je od Slovenije oddaljena več tisoč kilometrov, budno spremlja športno dogajanje. Svoje sledilce je na Instagramu pozvala, da naj v znak veselja, ponosa in povezanosti vsi oblečejo rumeno majico in našo krasno zeleno deželo skupaj spremenimo v rumeno. Zraven je objavila fotografijo svojih otrok, ki nosita rumeni majčki.