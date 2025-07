Poklonili so se igralcu Vladu Novaku

"Zelo je tak... ne bi rekel človek, je tak piflar," se je pošalil igralec Dario Varga. "Jaz sem tečen človek, ker imam rad, da je vse v redu, da je vse v največjem redu," je dejal igralec Vlado Novak."On prinese sabo absolutno razumevanje vloge, teksta, lika in je sposoben improvizacije. On je tak mehek igralec, čuti, razume... s tem, da je izjemno precizen," je o Novaku dodal Varga.

"Zdaj kar se tiče Vlada Novaka moram povedati, toliko lepih spominov, toliko lepih besed zanj, on je tako velika hrbtenica filma Petelinji zajtrk, dal je dušo temu liku Gajaša, da je zdaj po vseh teh letih jasno, da so njegove replike ponarodele," je dejal režiser Marko Naberšnik.

"In te igralci, tako kot Pavle Ravnohrib, on, Boris Cavazza ... ni jim treba o luči govoriti, on se sam pomakne in najde pravo luč," je strnil snemalec Valentin Perko.