Pokojnemu Ladu Kralju kresnik za najboljši roman preteklega leta

Nagrado kresnik za najboljši roman preteklega leta je posthumno prejel Lado Kralj za roman Ne bom se več drsal na bajerju, v katerem tematizira življenje v medvojni ljubljanski Šiški. Nagrado za roman, ki je izšel pri založbi Beletrina, je v njegovem imenu prejela življenjska sopotnica Jožica Avbelj.

Roman pokojnega Lada Kralja po besedah predsednika žirije Igorja Bratoža odlikuje plastično pisanje, ki je vezano na nizanje epizodnih poglavij. "Te med sabo sicer povezuje osrednji lik, ki pa mu Kralj dodaja še druge like in glasove, kar je eden ključnih dejavnikov, da medvojna Šiška pred nami oživi kot specifičen kraj in prizorišče. Obenem Kralj s svojim pisanjem drsi po tanki meji med fikcijo in dokumentaristiko, zaradi česar imamo ob branju njegovega romana občutek žive zgodovine; roman je dobro uresničenje maksime, da do univerzalnega pridemo prek partikularnega," je utemeljila žirija. Jožica Avbelj, življenjska sopotnica nagrajenca, je vidno ganjena ob prevzemu nagrade povedala, da je hkrati strašno jokava in vesela, da je njen Kralj dobil nagrado, ki si jo je vedno najbolj želel.

icon-expand Lado Kralj FOTO: Facebook

Kot je še zapisala, je zgodovina lahko živa ravno zaradi tega, ker se jo obdela na literarno svež način, kjer Kralj izraža posluh tako za sodobno zvrstno hibridizacijo romana kot tudi za dialektiko sredotežnosti in sredobežnosti osrednje pripovedne linije, med razpršenostjo epizod in kontinuiteto celote. Zaradi vsega tega žirija meni, da si Lado Kralj zasluži nagrado kresnik za leto 2023 in se tako posthumno zapiše med ključne avtorje sodobne slovenske literature.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right