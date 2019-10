'Pol leta smo na sprehod vozili namišljenega psa'

Kuharski mojster Bine Volčič in član žirije v kuharskem šovu MasterChef Slovenija je na družbenih omrežjih pozdravil novega člana družine Volčič. "No, pa je k hiši prišel dojenček. Beri: mala tibetanska zgaga. Rudi je car!" je zapisal na Instagramu poleg fotografije prikupnega črno-rjavega tibetanskega terierja, starega osem tednov.

Rudi se je Binetu, njegovi ženi Katarini Berglez Volčič , sinu Vanu in hčerki Tajdi pridružil pred nekaj dnevi. Bine je za 24ur.com dejal, da je bil pes želja vseh družinskih članov: "To ni bila le otroška kaprica, vsi smo si ga želeli."Bine je namreč ljubitelj živali že od malih nog, saj jih je skozi življenje imel kar nekaj, vendar pravi: "Zadnjih deset oziroma enajst let sem imel toliko drugih obveznosti, da si nisem upal niti pomisliti, da bi si privoščil domače živali, saj se zavedam, kako velika odgovornost pride z njimi."

Poleg odgovornosti pa s psom pridejo tudi sprehodi vsaj enkrat na dan, kar zahteva čas in disciplino. "Že več kot pol leta smo se pripravljali, da ga bomo imeli in smo tako vsako jutro na sprehod vozili namišljenega psa," je na pol v šali dejal Bine in ko smo ga vprašali, kako je to potekalo, je dodal, da so veliko hodili na sprehode in se o psih na sploh veliko pogovarjali. "Otrokom sva z ženo dala vedeti, da pes ni igrača in je tako zdaj vse veliko lažje," je pojasnil.

Rudi pa bo moral tudi v pasjo šolo, s katero začne že naslednji mesec. "V šolo ga bom vozil jaz in žena pa tudi otroka bosta šla kdaj zraven, da bosta dobila vsaj vtis za kaj gre." Vane in Tajda sta zdaj že dovolj stara, da bosta lahko tudi sama kdaj poskrbela za psička, pravi Bine in dodaja, da jim je tako vse skupaj olajšano. "Zdi se mi, da je Rudi prišel v super družino," je zaključil Bine.