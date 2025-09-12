Poletje Tine Maze: nekaj posebnih trenutkov z družino in prijatelji

Tina Maze je s svojimi sledilci delila utrinke letošnjega poletja. Na družbenem omrežju je nekdanja vrhunska smučarka delila galerijo fotografij z letošnjega morskega oddiha ter presenetila tudi z družinsko fotografijo, na kateri pred objektivom pozira skupaj s svojim partnerjem Andreo Massijem in hčerko Anouk.
"Nekaj posebnih trenutkov z družino in prijatelji! Nismo še končali z jadranjem," je športnica naslovila objavo. Kljub temu da 42-letnica svoje družinsko življenje načeloma skrbno skriva pred očmi javnosti, svoje številne sledilce občasno preseneti s prisrčnimi posnetki.
