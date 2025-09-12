Svetli način
Poletje Tine Maze: nekaj posebnih trenutkov z družino in prijatelji

12. 09. 2025

Nekdanja alpska smučarka Tina Maze je na družbenem omrežju delila številne fotografije, ki so nastale med letošnjim poletjem. Sledilce je presenetila tudi z družinsko fotografijo, na kateri nasmejana pred objektivom pozirata tudi njen partner Andrea Massi in njuna hčerka Anouk.

Tina Maze je s svojimi sledilci delila utrinke letošnjega poletja. Na družbenem omrežju je nekdanja vrhunska smučarka delila galerijo fotografij z letošnjega morskega oddiha ter presenetila tudi z družinsko fotografijo, na kateri pred objektivom pozira skupaj s svojim partnerjem Andreo Massijem in hčerko Anouk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Nekaj posebnih trenutkov z družino in prijatelji! Nismo še končali z jadranjem," je športnica naslovila objavo. Kljub temu da 42-letnica svoje družinsko življenje načeloma skrbno skriva pred očmi javnosti, svoje številne sledilce občasno preseneti s prisrčnimi posnetki.

