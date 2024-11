Polfinalistka 9. sezone SIT Neža Tuma izdala svojo prvo pesem

Polfinalistka oddaje Slovenija ima talent Neža Tuma , je izdala svojo prvo pesem z naslovom Tja . V ljubezenski pesmi opisuje posebne trenutke in posebno mesto, ki si ga delimo z ljubljenimi osebami. "Ko si z neko osebo, imaš po navadi z njo neko posebno mesto, kamor hodiš skupaj in je prostor samo vajin. Ampak tudi če se ne izide, greš lahko še vedno sam tja, če ne v resnici pa v mislih, v spominih," je povedala pevka.

Svoja dela najraje pokaže svoji sestri, ki je njena največja oboževalka in obenem tudi najstrožji kritik."Vedno najprej pokažem vsako stvar svoji sestrici, ker vem, da bo najbolj iskrena in vedno pove, kaj je v redu in kaj ni. Ona po navadi vedno vidi in sliši prva moje izdelke," je povedala polfinalistka prejšnje sezone oddaje Slovenija ima talent.