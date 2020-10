Poljakinjam so podporo izrazili tudi nekateri znani Slovenci

"Želimo si, da bi lahko splavili vlado," se glasi eden izmed napisov protestnikov na ulicah poljskih mest, kjer je vsak dan več protestnikov, ki se borijo proti skoraj popolni prepovedi umetne prekinitve nosečnosti na Poljskem. Na družbenih omrežjih so Poljakinjam podporo že izkazale tuje zvezdnice, vse več pa je tudi znanih Slovencev: igralki Maša Grošelj in Vesna Pernarčič, komik Boštjan Gorenc Pižama in tudi svetovno priznana slovenska modna oblikovalka Matea Benedetti.