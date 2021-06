Polkaholikom padla Sekirca v med

Fantje iz skupine Polkaholiki so pozdravili poletje z novo, energično in poletno skladbo, ki nosi pozitivno sporočilo in naslov: SEKIRCA V MED. V pesmi namreč opisujejo, kako se ti spremeni življenje, ko srečaš osebo, ki ti obrne svet na glavo in kako srečen in bogat si, ko si zaljubljen in si želiš, da bi tak občutek trajal za vse čase.

V videospotu fantje pridelujejo med in iščejo svoje "čebelice". V spotu, polnem dobre energije, plesa, veselja in zabave, zagotovo napovedujejo, da bo Sekirca v med prisotna na vseh piknikih in zabavah letošnjega poletja in upajo, da bo pesem našla pot tudi do poslušalcev na radijskih postajah. Polkaholiki FOTO: Miro Majcen Ob vprašanju o tem, ali je fantom že padla sekirca v med ali še vedno letajo s cveta na cvet, pa se hudomušno nasmejijo in pravijo, da so vedno zaljubljeni.