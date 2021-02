Polona Juh: Klemen Janežič je odrski partner, na katerega se lahko zaneseš v vsakem trenutku

Uprizoritev v režiji Eve Nine Lampič se loteva vprašanj različnih percepcij in perspektiv doživljanja, učinkov zdravil na ljudi ter delovanja naših možganov in čustev, pa njihove podvrženosti oglaševanju, osebnim interesom, okoliščinam in dobičku. "To so relevantne teme, še posebej v času globalne pandemije, ki je priložnost za družbene spremembe, pa tudi za nove pritiske (tudi) farmacevtskih lobijev," je v napovedi uprizoritve poudarila režiserka prve slovenske uprizoritve Eva Nina Lampič.

V SNG Drama Ljubljana bodo uprizorili prvo slovensko uprizoritev Učinek družbeno angažirane sodobne britanske dramatičarke Lucy Prebble . Ta v središče zanimanja postavlja človeka, o čemer priča tudi njen pripis, da je Učinek "igra za štiri osebe, v ljubezni in v žalosti" . Učinek na izjemno pronicljiv način preizprašuje želje, strahove in stiske štirih protagonistov – dveh prostovoljcev v klinični študiji in dveh zdravnikov. Te štiri protagoniste v prvi slovenski uprizoritvi igrajo Polona Juh, Klemen Janežič, Rok Vihar, Eva Jesenovec in Klemen Janežič .

Klemen: S Polono sva sodelovala že pri več projektih. Vedno znova je izziv stati s Polono na odru. Je močna igralka in hkrati tudi odlična ustvarjalka prizorov. Vesel sem, da imam priložnost večkrat delati z njo, ker se tudi sam razvijam kot igralec, in menim, da lahko zdaj v soigri ponudim več kot pri uprizoritvi Ane Karenine.

Polona: Klemna spoštujem. Je izjemno iznajdljiv igralec, ki mu ob režijsko-igralskih zagatah nikoli ne zmanjka idej. Je odrski partner, na katerega se lahko zaneseš v vsakem trenutku. V najtežjih trenutkih procesa ustvarjanja je vselej etičen in profesionalen. Zaradi vsega, kar nosi v sebi, rada delam z njim. Že med projektom Ane Karenine nama je uspelo zgraditi izjemno lep, profesionalen in zaupljiv odnos.

V kakšen lik ste se tokrat prelevili? Gre za večji igralski izziv?

Klemen: V Učinku moj lik Tristan uporabi osvajalsko frazo, ki gre tako: "Po mojem sva midva dvojčka. Enojajčna. Ampak so se odločili, da naju bodo vzgajali v različnih okoljih, da bi videl, kakšen dolgoročni učinek bo to imelo. No, očitno je bil učinek ogromen." Mislim, da ta izjava pove vse.

Vsak lik je velik izziv.

Polona: Vsaka vloga je zame igralski izziv. Kajti igralski izziv je lahko odigran zgolj korektno, lahko pa je odigran presežno. Med tema dvema pojmoma je včasih le kratek preblisk, kdaj drugič pa so svetlobna leta. Tokrat sem stopila v čevlje klinične psihiatrinje, specializirane za psihoterapijo – dr. Lorne James. Je raziskovalka in strokovna sodelavka pri klinični študiji za razvoj psihiatričnega zdravila za lajšanje simptomov depresije. Na zdravih prostovoljcih preizkušajo učinkovino, ki naj bi v možganih zvišala nivo dopamina. Čeprav vodi študijo profesionalno in znanstveno relevantno, se v določenem trenutku nekaj zalomi. Je odlična zdravnica z lastno diagnozo depresije in prav zato je skeptična glede delovanja psihofarmakov.

DramaUčinekpostavlja zanimiva vprašanja o ljubezni, depresiji in mejah nevroznanosti. Kako ste se vi znašli med pandemijo? Ste se soočali s podobnimi težavami?

Klemen:Karantena in družbeno politične razmere, ki smo jih deležni v Sloveniji, delujejo kot mikroskop. Na dan privrejo občutja, ki jih običajno bolj ali manj uspešno krotimo s socialnimi distrakcijami. Ko nam je to odvzeto, se človek zateče vase in tam najde marsikaj. Vedno je lažje, če imaš ob sebi nekoga, ki ti pomaga skozi ta vprašanja in dvome. Na koncu pa smo vendarle sami tisti, ki se moramo soočiti s sabo.

Polona: Na srečo se z depresijo še nisem srečala, prav gotovo bi to stanje močno občutila. Za ljudi, ki doživljajo globoko depresijo, je stanje zelo obremenjujoče, saj onemogoča normalno delovanje. Pandemija je prinesla zdrs vsega. Izkazalo se je, da premoremo drug do drugega precej okrnjeno verzijo solidarnosti. So se pa zagotovo še bolj izkristalizirali posamezni odnosi med nami in posamezni karakterji ljudi v tem obdobju. Gledališče sameva, s tem mislim na gledalce, brez katerih nas ni, ni skupnih razmišljanj in premišljanj. Človek je navajen, da vsaj približno časovno in prostorsko ve, kako se bodo stvari odvijale, pandemija pa nam je tla pod nogami odmaknila. Nekontrola nad stanjem dogajanja je tista, ki nas duši in česar nas je strah.

Kaj pa pri ljubezni? So se odnosi doma zaradi lockdowna še bolj poglobili?

Polona: Nič se ni spremenilo. Ljubezen ostaja. Enaka. Me pa skrbi za družine, kjer se zaradi obdobja, v katerem živimo, stopnjujejo agresija, nasilje ter trpinčenje žensk in otrok. Prav gotovo, da lockdown vpliva na to. Družinam, ki že prej niso znale sobivati in so v tem času vpete v preživljanje več časa s svojo družino, mora biti izjemno težko. Saj se lahko napetosti znotraj štirih sten, zaradi občutka ujetosti, še intenzivirajo. Temu bi bilo treba nameniti veliko več pozornosti in urgentno pomagati ljudem, ki v takem okolju iz dneva v dan trpijo.

Klemen: Vsi odnosi, ki so trenutno mogoči, so se poglobili. Predvsem pa se je poglobil tudi odnos do Doma kot pojma.