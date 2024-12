Polona Vetrih oživela uspešnico Blagi pokojniki, dragi možje

"To bi bila lahko tudi tragedija," je o predstavi Blagi pokojniki, dragi možje povedala igralka Polona Vetrih. "Gre za smrti, ampak so prikazane na tako hudomušen način."

Kaj je torej recept za dobro komedijo? "Inteligenca, hitro mišljenje, šarm in to, da je komedijo vedno treba igrati s kančkom solze v očesu in potem je šele dobra. Če se igralci skupaj z režiserjem smejejo, se potem tudi publika smeji." Da so se na vajah zelo zabavali, sta potrdila tudi glasbenika, ki sta počaščena, da sta lahko oder delila z "legendo slovenskega gledališča."