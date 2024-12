Pomagajmo z Zvezo Anite Ogulin: Veseli december za vse

"Streha spušča, izolacije ni, inštalacija je slaba, zdaj pa je čedalje bolj plesnivo, denarja pa ni, da bi lahko to uredili," je le ena izmed zgodb družin, za katere december ni čas topline in veselja. Med tistimi, ki se soočajo z energetsko revščino, je tudi mnogo družin z mladoletnimi otroki. Zanje bodo pomagali zbirati sredstva tudi številni obrazi naše medijske hiše. S Sms-om ANITA10 na 1919 pa jim lahko 10 evrov namenite tudi vi.

"Meni veliko pomeni, da sem del tega projekta, zato ker se mi zdi, da skupaj lahko res veliko naredimo in smo večkrat to že dokazali. Mogoče teh deset evrov domačim ne bo toliko spremenilo kakor nekom, ki se v hladnem stanovanju prebija skozi tale hladni mesec in celo hladno zimo," je dejala Nuša Lesar, voditeljica oddaje Svet.

"Jaz v resnici skozi oddajo Delovna akcija vidim veliko takih primerov osebno. Vem, da so ljudje, ki živijo v takšnih razmerah v velikih stiskah. Tudi doma se veliko pogovarjamo o tem, ker želim, da moja hčerka ve, da nimajo vsi takšne sreče kot ona. Pomembno je, da smo pozorni na te stvari in smo sočutni do sočloveka, ker je to velika vrednota, ki jo človek lahko nosi," je povedala voditeljica oddaje Delovna akcija, Ana Praznik.

"Ja december je lahko lep, poln blišča, a za marsikoga, za marsikatero Slovenko ali Slovenca žal ne. Zato ne pozabimo nanje niti decembra in pomagajmo vsem v stiski. SMS ANITA 10 na 1919," sta povedala voditelja oddaje 24UR, Petra Kerčmar in Jani Muhič.