Ponosen očka Tomi Meglič: hči z odliko zaključila osnovno šolo

Tomi Meglič je z objavo na družbenem omrežju ovekovečil velik mejnik svoje drugorojenke Nore , ki je zaključila svojo osnovnošolsko pot in bo septembra prestopila prag srednje šole. "Princeska z odliko zaključila osnovno šolanje!!! Ponosni fotr jo je seveda močno objel in v nočnih urah na plesišču zavrtel novim dogodivščinam naproti," je družinski fotografiji pripisal pevec zasedbe Siddharta .

49-letni Ljubljančan ima z nekdanjo partnerico Manco še sina Zaka, ki je bil v družbi očeta, sestre, mame, njenega partnerja Denisa in očetove partnerke Cassie prav tako opažen na družinski fotografiji, ki je nastala na dan valete.

Meglič je sicer znan po tem, da z javnostjo le redko deli fotografije iz zasebnega življenja svojih dveh otrok, občasno pa le naredi izjemo in tako pokaže, kako ponosen je na svoja dva potomca.