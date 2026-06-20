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Ponosen očka Tomi Meglič: hči z odliko zaključila osnovno šolo

Ljubljana, 20. 06. 2026 09.33 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Tomi Meglič

Glasbenik Tomi Meglič je na družbenih omrežjih delil veselo novico. Njegova hči Nora je osnovno šolo zaključila z odličnim uspehom, ob čemer je ponosni očka izrazil veliko zadovoljstvo nad njenim dosežkom pred vstopom v srednjo šolo.

Tomi Meglič je z objavo na družbenem omrežju ovekovečil velik mejnik svoje drugorojenke Nore, ki je zaključila svojo osnovnošolsko pot in bo septembra prestopila prag srednje šole. "Princeska z odliko zaključila osnovno šolanje!!! Ponosni fotr jo je seveda močno objel in v nočnih urah na plesišču zavrtel novim dogodivščinam naproti," je družinski fotografiji pripisal pevec zasedbe Siddharta.

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49-letni Ljubljančan ima z nekdanjo partnerico Manco še sina Zaka, ki je bil v družbi očeta, sestre, mame, njenega partnerja Denisa in očetove partnerke Cassie prav tako opažen na družinski fotografiji, ki je nastala na dan valete.

Meglič je sicer znan po tem, da z javnostjo le redko deli fotografije iz zasebnega življenja svojih dveh otrok, občasno pa le naredi izjemo in tako pokaže, kako ponosen je na svoja dva potomca.

Tomi Meglič družina hčerka valeta Siddharta

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