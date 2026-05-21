Ponosna Helena Blagne delila fotografije s sinove podelitve diplome

Ponosna Helena Blagne je na družbenem omrežju delila več fotografij, ki so nastale na slavnostni podelitvi diplom, kjer je bil med diplomanti tudi njen sin. Kot je razkrila pevka, je Kristijan magistriral iz prava, potem ko je že zaključil študij na ljubljanski pravni fakulteti.

"Slavnostna podelitev diplom (convocation) NYU Law - Madison Square Garden in NYU All-University Commencement - Yankee Stadium," je zapisala ob več fotografijah, kjer med drugim pozira s sinom, on pa v družbi kolegov s fakultete. Dodala je tudi fotografije znamenitega Yankee stadiona, kjer je podelitev potekala. Kmalu po objavi so se med komentarji oglasili tudi pevkini sledilci, med katerimi so bili tudi znani Slovenci, ki so čestitali tako ponosni mami kot njenemu sinu.