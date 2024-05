Ponosna Helena Blagne: sin diplomiral z odliko

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Moj Kristijan je danes z odliko magistriral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Srečen in čustven dogodek, jaz pa preponosna mami. Za takšne stvari je vredno živeti!" je zapisala Helena, pod njeno objavo pa so se zvrstili številni komentarji s čestitkami. Rebeka Dremelj je zapisala: "O, bravo, Kristijan! Čestitke!" Čestitala pa sta mu tudi Tina Gaber in voditelj Klemen Bunderla.