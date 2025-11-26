Svetli način
Domača scena

Ponosna izbranka Jana Oblaka delila skupne fotografije

Madrid, 26. 11. 2025 19.55 | Posodobljeno pred 42 minutami

K.Z.
Jan Oblak je v Madridu prejel prestižno nagrado, ki jo časnik Marca podeli vratarju z najmanj prejetimi goli, na rdečo preprogo pa je stopil v spremstvu izbranke Olge Danilović. Srbska teniška igralka je njune skupne fotografije objavila na družbenem omrežju in z njimi navdušila sledilce.

Da je Jan Oblak srečno zaljubljen, je znano že nekaj časa, s svojo izbranko pa se kljub temu le redko skupaj pojavljata v javnosti. Izjemo sta naredila na podelitvi nagrad zamora, ki jih podeljuje španski časnik Marca, naš nogometni reprezentant pa jo je letos osvojil že šestič. Par je skupaj stopil na rdečo preprogo in poziral pred fotografskimi objektivi, fotografije pa je na družbenem omrežju delila tudi Olga.

"Šesta in gremo naprej. Zelo sem ponosna nate," je v objavi zapisala 24-letnica, ki je delila tri fotografije. Na prvi par z nasmeškom pozira fotografom, na drugi je naš vratar s šestimi pokali, ki predstavljajo nagrado, na tretji pa sta znova oba. Srbska teniška igralka je za to priložnost oblekla dolgo črno obleko brez naramnic, Oblak pa je izbral moško obleko modre barve, ki jo je kombiniral s svetlo srajco in modro kravato.

Dolgoletni prvi čuvaj mreže in kapetan madridskega Atletica je tako dosegel poseben mejnik v svoji klubski karieri. Slovenski reprezentančni kapetan je namreč še šestič prejel laskavo nagrado zamora in tako postal vratar z največ osvojenimi tovrstnimi priznanji v zgodovini tekmovanja.

jan oblak olga danilović izbranka nogometaš vratar teniška igralka
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
TITO50
26. 11. 2025 20.26
Zamora se piše z veliko začetnico, to je bil nekoč najboljši španski vratar.
ODGOVORI
0 0
ivanović
26. 11. 2025 20.12
-1
Tebi pa dogaja golman samo da ne boš ko Nastijan Švajnštajgr
ODGOVORI
1 2
Slash
26. 11. 2025 20.10
+1
Saj vsi vedo kako je v resnici...
ODGOVORI
2 1
Tomvojo
26. 11. 2025 20.03
+0
Dečva se nekam kislo drži.
ODGOVORI
1 1
