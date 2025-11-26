Ponosna izbranka Jana Oblaka delila skupne fotografije

Jan Oblak je v Madridu prejel prestižno nagrado, ki jo časnik Marca podeli vratarju z najmanj prejetimi goli, na rdečo preprogo pa je stopil v spremstvu izbranke Olge Danilović. Srbska teniška igralka je njune skupne fotografije objavila na družbenem omrežju in z njimi navdušila sledilce.

Da je Jan Oblak srečno zaljubljen, je znano že nekaj časa, s svojo izbranko pa se kljub temu le redko skupaj pojavljata v javnosti. Izjemo sta naredila na podelitvi nagrad zamora, ki jih podeljuje španski časnik Marca, naš nogometni reprezentant pa jo je letos osvojil že šestič. Par je skupaj stopil na rdečo preprogo in poziral pred fotografskimi objektivi, fotografije pa je na družbenem omrežju delila tudi Olga.

"Šesta in gremo naprej. Zelo sem ponosna nate," je v objavi zapisala 24-letnica, ki je delila tri fotografije. Na prvi par z nasmeškom pozira fotografom, na drugi je naš vratar s šestimi pokali, ki predstavljajo nagrado, na tretji pa sta znova oba. Srbska teniška igralka je za to priložnost oblekla dolgo črno obleko brez naramnic, Oblak pa je izbral moško obleko modre barve, ki jo je kombiniral s svetlo srajco in modro kravato.