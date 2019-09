Ponosni očka Luka objavil novo fotografijo svoje hčerkice

Poleti je v intervjuju za hrvaško Story povedal, da je Hana čisto nasprotje od svojega starejšega bratca Vala, ki bo novembra dopolnil dve leti.

''Prvi tedni z našo malo Hano so čudoviti in mirni, ker veliko spi. Upamo, da bo tako tudi ostalo. Hana je zelo pridna in popolno nasprotje starejšemu bratu Valu. Dobro spi in za zdaj je potrpežljiv otrok,'' je povedal Luka, ki je bil na dan Haninega rojstva v Rimu, kjer je snemal prvi samostojni album Vivaldi: Štirje letni časi. Tega bo 19. oktobra predstavil v Cankarjevem domu. Zaradi velikega zanimanja je že napovedal en dodatni koncert.