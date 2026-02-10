Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

'Ponosni smo, da nam je uspelo priti na olimpijske igre'

Cortina d'Ampezzo, 10. 02. 2026 07.00 pred 6 dnevi 3 min branja 4

Avtor:
K.A. Matic Flajšman
Slovenske barve bodo na letošnjih olimpijskih igrah zastopali tudi slovenski kuharji.

Ne le slovenski športniki, slovenske barve bodo na letošnjih olimpijskih igrah zastopali tudi slovenski kuharji. Ekipa Luke Jezerška bo namreč letos spet poskrbela za kulinarične dobrote v slovenski hiši. Kot je povedal naš slavni masterchefovski sodnik, je ponosen, da jim je to uspelo, saj gre za zelo pomemben dogodek na svetu. Razkril je, kako poteka delo v ekipi, a je kljub vsemu ostal tudi malo skrivnosten.

Slovenski športniki so olimpijske igre začeli odlično, čaka pa jih še kar nekaj nastopov. A niso le naši šampioni, na čelu z Niko Prevc tisti, ki bodo v Italiji zastopali slovenske barve. Prav posebna čast je ponovno doletela ekipo Jezeršek, ki bo v slovenski hiši skrbela za brbončice obiskovalcev.

Luko Jezerška smo ujeli v slovenski hiši.
Luko Jezerška smo ujeli v slovenski hiši.
FOTO: POP TV

"Malo sem se naježil, ko govorimo o časti, priznam. Trenutno se nahajamo znotraj slovenske hiše. Znotraj olimpijskih iger in ekipe Jezeršek se odvija še kar nekaj stvari. Moram biti še malo skrivnosten, čeprav bi res rad razkril, kaj vse počnemo," je razložil Luka in dodal: "Pokrivamo tri športe, v ekipi pa je 90 ljudi, ki so prišli iz Slovenije. Na nek način smo presedlali na italijanske vode, kuhamo v Italiji, kuhamo italijansko kulinariko. Zelo smo veseli in ponosni, da smo prišli na tako velik in tako pomemben dogodek na svetu. Dosegli smo novo raven, novo stopničko."

Slovenske barve bodo na letošnjih olimpijskih igrah zastopali tudi slovenski kuharji.
Slovenske barve bodo na letošnjih olimpijskih igrah zastopali tudi slovenski kuharji.
FOTO: Radovan Arnold

Pa so takšni projekti prijetni ali čutijo kakšno breme? Vsekakor je to izziv na povsem novem nivoju. "Ravno prej smo se z brati pogovarjali, da je ta projekt v osnovi logističen, nato birokratski. Toliko ljudi napotiti v tujino na delo, z vsemi navodili, z vsemi papirji, z vsemi akreditacijami. Kdor je že bil na Olimpijskih igrah, razume, kaj tukaj pomeni logistika, da se premakneš iz točke A na točko B. V smislu varnosti in transporta. Da ne dodajam, da je treba na koncu pripraviti jed, ki ima vse elemente, kot so priloga, glavni del, posipi ... Vse te stvari je treba zagotoviti, a nam je uspelo," je vesel Luka.

Preberi še Priljubljeni bar postal slovenska ambasada med gorami

Prepričan je, da jim prav pridejo tudi njihove izkušnje iz preteklosti. "Očitno smo v preteklosti delali nekaj prav, da znamo na tem nivoju delati. Ni enostavno, a imamo radi nove izzive in to smo si že dolgo želeli. Na koncu so se vrata odprla in skozi smo vstopili, zdaj pa je na nas, da to oddelamo. Tudi ekipi sem rekel, da športnik ogromno časa prečaka in mora ogromno narediti, na koncu pa ima samo nekaj sekund, da to pokaže. Enako je tudi pri nas," je povedal.

Slovenska hiša vabi številne obiskovalce.
Slovenska hiša vabi številne obiskovalce.
FOTO: Radovan Arnold

Luka z ekipo tako trenutno skrbi za lačne obiskovalce slovenske hiše, jedi, ki jih ustvarjajo, pa so nekaj drugega, kot tisto, kar kuhajo doma. Mora zato recimo nove udeležence Masterchefa kaj skrbeti, da bo Luka bolj strog? "Mogoče pa res, a saj so vsi vedno kreativni. Moram priznati, da se vmes vračam domov, ker ravno sedaj snemamo novo sezono. A se z veseljem peljem nazaj v Slovenijo in nato spet nazaj v Italijo," je še zaupal slavni sodnik.

Razlagalnik

Olimpijske igre so največje mednarodno športno tekmovanje, ki poteka vsaka štiri leta. Na njih sodelujejo športniki iz skoraj vseh držav sveta v najrazličnejših poletnih in zimskih športih. Igre imajo bogato zgodovino, ki sega v antično Grčijo, sodobne igre pa so bile prvič organizirane leta 1896 v Atenah. So simbol miru, prijateljstva in športnega duha, kjer se športniki potegujejo za najvišja odličja.

Luka Jezeršek je priznani slovenski kuhar in televizijska osebnost. Širši javnosti je najbolj znan kot sodnik v kuharski oddaji MasterChef Slovenija, kjer s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami ocenjuje tekmovalce. Poleg televizijske kariere je Luka tudi uspešen podjetnik v gostinstvu, ki vodi več restavracij in se ukvarja z organizacijo vrhunskih kulinaričnih dogodkov.

Slovenska hiša na olimpijskih igrah je poseben prostor ali objekt, ki ga država vzpostavi med olimpijskim dogodkom. Namen slovenske hiše je promovirati državo, njeno kulturo, turistične znamenitosti in gospodarstvo. V njej se pogosto odvijajo sprejemi, srečanja z mediji, predstavitve sponzorjev ter kulinarični dogodki, ki obiskovalcem ponujajo vpogled v slovensko tradicijo in sodobnost.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
luka jezeršek olipmijske igre kulinarika kuhanje izziv slovenska hiša

Luka Dončić na strani Bad Bunnyja: prepeval njegovo pesem

Komedija Iščem moža: 'Liki so ogledala naših življenj'

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bb5a
10. 02. 2026 09.04
A ni lih včer en naš olimpijec jamral, da ma dost posebne pa kruha, da bi kej druzga jedu...
Odgovori
+1
1 0
wsharky
10. 02. 2026 08.21
sem poskusil njihovo hrano, vam povem nič kaj posebnega tako kot pri slavni zvezdici Ani
Odgovori
+4
4 0
progresivnidaveknastanovanja
10. 02. 2026 09.04
nikakor se ne da reči da je slabo, je tudi bolje od povprečja. Če bi pripravljal hrano za naše tekmovalce in ne za spremljevalno elito bi že Žan mogoče pribordal kakšno medaljo, sploh če bi mu še dali solidno sobo. Aja, ni denarja, se je porabilo večinoma za olimpijski komite.
Odgovori
0 0
Banion
10. 02. 2026 08.09
italjani pa v jok, toliko je slaven da ga je omenila še samam malonijeva
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ikona praznovala že 96. rojstni dan
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534