'Ponotranjil sem lik mojega pokojnega trenerja košarke Vojka Herksla'

Kako pa se je zabavni žirant iz oddaje Znan obraz ima svoj glas vživel v vlogo strogega učitelja telovadbe? Marko je namreč v mladih letih zagrizeno treniral košarko in pravi: "Ker sem ponotranjil lik mojega pokojnega trenerja košarke, Vojka Herksla, mi to ni bilo zares težko. Bil je eden najbolj strogih trenerjev v Sloveniji, a velika duša in dobričina. Tako kot jaz." Čeprav Miladinoviću ni bilo težko zaigrati strogega učitelja, je povedal, da si s Salto nista prav nič podobna.

Igralsko zasedbo je sestavljalo tudi veliko mladih talentiranih igralcev, kar pa je pričaralo prav posebno vzdušje. "Po eni strani je delo z mladimi naporno, ker jim kdaj malce pade koncentracija, po drugi strani pa je njihovo zanimanje za proces dela in želja po anekdotah tako velika, da je to zabavno tudi za nas," je povedal in dodal, da je bilo delo z njimi nadvse zabavno.

Marko pa se je s strogimi učitelji spoznal tudi izven košarkarskega igrišča, saj pravi, da je bil v šoli bolj nagajiv in so bili zato njegovi učitelji velikokrat jezni nanj. "A vem, da so me nekje, ne preveč globoko, pa vseeno imeli radi. Eni bolj, eni manj," je nasmejano dodal.

Kot že omenjeno, je Miladinović v mladih letih zagrizeno treniral košarko in verjel, da bo na ta način postal prepoznaven. Ker pa mu to ni uspelo, si je pot med zvezde utrl z vlogami v različnih serijah, filmih in predstavah, vendar spomin na košarko ostaja in je na snemanju filma tudi oživel. "Vonj po telovadnici, slačilnici, žogi, spranih dresih, sodniških piščalkah in prepotenih mladincih me je zares pahnil v mojo mladost in igranje košarke. Lepi časi," se je z nasmeškom spominjal.

V filmu pa je tudi sicer kar nekaj znanih obrazov. Nekdanji žirant oddaje Znan obraz ima svoj glas Gojmir Lešnjak Gojc, Ana Maria Mitić in Matjaž Javšnik, ki igrata zaskrbljena starša in Lado Bizovičar. Film sta popestrili tudi novonastali pesmi Na vrhu in Šampioni slovenskega pop dua BQL, ki smo ju spremljali v oddaji Slovenija ima talent.