POP piknik zaznamoval kviz o zgodovinskih prelomnicah naše medijske hiše

Danes je vzdušje pred našo medijsko hišo za ljubljanskim Bežigradom zaznamoval POP Piknik. Na njem smo sodelavci ob sproščenem vzdušju, športnih aktivnostih ter jedači in pijači preverili še svoje znanje o zgodovinskih prelomnicah POP-ovih nepozabnih 30 let. Da je šlo med desetimi prijavljenimi ekipami na kvizu o jubileju naše medijske hiše zares, priča vnema sodelujočih. Voditelja kviza, Ota Širca Roš in Aleksander Pozvek, sta za ekipo zaposlenih pripravila celo vrsto zanimivih izzivov in vprašanj, rdeča nit našega letošnjega praznovanja pa je hvaležnost vam, dragim gledalkam in gledalcem, ki ste z nami že 30 let.