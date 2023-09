POP Promenada: informiramo, zabavamo in navdušujemo

Promenada, najbolj zaželen jesenski dogodek z najdaljšo rdečo preprogo se odvija v produkcijskih studiih PRO PLUS v ljubljanskem BTC. Po preprogi so se že sprehodili priljubljeni obrazi dnevno-informativnih oddaj, zvezde domačih serij, voditelji in sodniki resničnostnih šovov, ki jih lahko spremljate na POP TV in VOYO. Dogodka se udeležujejo mnogi poslovni partnerji televizijske hiše, novinarji drugih medijskih hiš in spoštovani gostje.

icon-expand Dušan Švalek, namestnik direktorja CME, Stella Litou, direktorica PRO PLUS in CME ADRIA, Branko Čakarmiš, direktor PRO PLUS FOTO: Aljoša Kravanja Prijetno druženje po dolgem poletju je vedno priložnost za predstavitev jesenske programske sheme. Vrata jeseni so se na POP TV že odprla saj se je z vrhunsko gledanostjo začela nova sezona Kmetije. Letos se odvija 10., jubilejna sezona, ki pa okrogli obletnici navkljub ne bo prav nič glamurozna in fina. Tekmovalce čakajo naporni izzivi in le eden bo vsemu kos. Pred nami je nova sezona enega najbolj priljubljenih šovov pri nas Slovenija ima talent. Znova bomo uresničevali sanje, ustvarjali kariere in brisali solze. Kar s 70 minut več novic v jesen vstopa informativni program Pro Plus. Že ob 16. uri gledalce informira nova oddaja 24UR Novice, z dodatnimi rubrikami pa je nadgrajen tudi Svet na Kanalu A. Potrditev, da kakovost in kredibilnost naših novic prepoznajo tudi spletni uporabniki, pa je nov rekord 24ur.com. V mesecu avgustu je stran vsaj enkrat obiskalo 1.126.780 uporabnikov. * icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right Šport je vedno bil in ostaja paradni konj naše televizije. Tudi jeseni bomo na Kanalu A predvajali UEFA Ligo prvakov in Moto GP, na POP TV pa prvič tradicionalni VW Ljubljanski maraton ter prav posebno dobrodelno nogometno tekmo, na kateri bomo gostili mnoge nogometne legende svetovnega slovesa. Skupaj bomo pomagali žrtvam nedavnih poplav, tako pa smo na POP TV še enkrat dokazali, da šport res povezuje. Vsi smo tukaj. In tudi jeseni to drži za naš najbolj priljubljen slovenski video na zahtevo VOYO. Septembra se vrača serija "Za hribom", obljubljajo obilo smeha, romantičnih zgodb Zahribovcev in novih obrazov. Poleg tega prihaja še nagrajena serija "Kotlina," ki razkriva skrivnostni umor v sarajevskem podzemlju. Uporabniki VOYO lahko uživajo v ekskluzivnem dostopu do domačih oddaj ter spremljajo televizijske programe POP TV, Kanal A, BRIO, KINO in OTO v živo. Vam pa želimo lepo jesen. Na POP TV dolgčasa zagotovo ne bo. *(Vir: MOSS, SOZ, IPSOS, DotMetrics, avgust 2023)