POP Promenada: znani obrazi, glamur in dobra zabava

Začetek jeseni je v naši medijski hiši PRO PLUS v znamenju pričakovanja. Vsako leto se v začetku septembra odvije slavnostna POP-ova Promenada, na kateri se razkrijejo skrivnosti prihajajočih programskih vsebin. No, vsaj tako piše v uradnem vabilu. Kaj pa se v resnici zgodi na tem težko pričakovanem dogodku? Česa nekdo, ki se prvič sprehodi po veličastni rdeči preprogi, ne sme zamuditi?

POP Promenada je vsako leto eden najtežje pričakovanih dogodkov v naši medijski hiši PRO PLUS. Ne le, da se na dogodku razkrijejo vsebine, ki nas bodo nekatere letos, nekatere v začetku drugega leta navduševale na naših malih zaslonih, to je tudi priložnost, da si dekleta oblečemo tisto najlepšo obleko iz omare, obujemo visoke pete in se prepustimo spretnim rokam vizažistk in frizerk, moški pa preverijo, ali so jim maturantske obleke še vedno prav.

icon-expand Sašo Stare in Natalija Bratkovič FOTO: POP TV

Eden od tistih, ki se mu je uspelo stlačiti v obleko z maturantskega plesa, je Sašo Stare. Čeprav mu marsikdo ni verjel, je voditelj našega šova Slovenija ima talent vztrajal, da mu je uspelo. Letos je imel to čast, da je slavnostni dogodek tudi povezoval, obiskal pa ga je že večkrat. Kakšen je njegov nasvet za vse tiste, ki smo se dogodka udeležili prvič? "Ne smeš zamuditi hrane in pijače. Pa prijateljev. Če jih nimaš, je danes odličen trenutek, da greš malo okoli, se malo podružiš in dobiš kakšnega prijatelja," je povedal vedno zabavni voditelj in dodal, da tudi sam Promenado vedno izkoristi za klepet z ljudmi, s katerimi se zaradi dela veliko manj vidi, kot bi si želel.

icon-expand Ranko Babić, Vid in Domen Valič FOTO: POP TV

Da na takšnem dogodku ne smeš zamuditi gurmanskih presežkov, se je strinjal tudi Vid Valič. "Ne smeš zamuditi zastonj hrane, ki je zelo hitro zmanjkuje. Ne smeš zamuditi pogovora s svojim najljubšim igralcem ali igralko iz svoje najljubše serije, in če je to pogovor z mano, si dosegla že vse, kar si potrebovala, in greš lahko domov," se je pošalil med najinim pogovorom. Tudi sam bo na dogodku izkoristil priložnost za druženje s prijatelji in si privoščil dobro hrano in pijačo. "Pričakujem, da bom pojedel vse tisto, kar bodo oglaševalci pustili," je sklenil v svojem slogu.

icon-expand Ana Praznik, voditeljica Delovne akcije FOTO: POP TV

Voditeljica oddaje Delovna akcija Ana Praznik Promenado poleg druženja vedno izkoristi tudi za ples. "Ne smeš zamuditi druženja, moraš malo okoli, koga pocukati za rokav in z njim reči kakšno besedo, to je čar te Promenade. Ko bo glasba malo bolj na glas, moraš pa nujno tudi malo zaplesati," je povedala glasbenica, ki se je na plesišču zavrtela tudi sama, še pred tem pa pozdravila vse prijatelje in sodelavce, ki jih zaradi narave snemanja svoje oddaje vidi samo enkrat na leto.

icon-expand Sašo Stare in Natalija Bratkovič, voditelja večera FOTO: POP TV

"Glede na to, koliko ljudi in znanih obrazov iz vseh mogočih smeri je tu, mislim, da si lahko danes daš duška in vprašaš, karkoli želiš. Vsi so dobre volje in z veseljem ti bodo povedali, karkoli te bo zanimalo," mi je svetovala Natalija Bratkovič, voditeljica šova Kmetija, ki je letos dobila priložnost, da je prireditev tudi povezovala. "Bilo je fantastično in zelo zanimivo videti Promenado še iz druge perspektive. Videti to občinstvo z odra in ne le iz občinstva gledati na oder," je še dodala vedno zgovorna in nasmejana voditeljica.

icon-expand Suzana Perman in Aleksander Pozvek FOTO: POP TV

Čeprav se večinoma giblje v informativnih vodah kot voditeljica oddaje Svet na Kanalu A, pa na Promenadi vedno uživa tudi Suzana Perman. "Zagotovo ne smeš zamuditi hrane. Vedno je tudi zelo dobra glasba, tudi če ti ni, spij kakšen kozarček, pa je super. In seveda druženja z ljudmi, ki jih sicer morda nikoli ne bi spoznala ali pa jim imela možnost priti bližje," je poudarila naša voditeljica, ki bo svoje nasvete upoštevala tudi sama.

icon-expand Ana Klašnja, žirantka šova Slovenija ima talent FOTO: POP TV

Da na Promenadi ne smeš zamuditi celotnega paketa – dobre hrane, dobre pijače, dobre glasbe in druženja – je prepričana tudi Ana Klašnja. "In tega, da se vsi ti prelepi, fini ljudje, čez nekaj ur začnejo grdo obnašati," se je sprva pošalila žirantka šova Slovenija ima talent in dodala, da je to tudi odlična priložnost, da se lahko lepše oblečeš.

icon-expand Melani Mekicar, Matej Zemljč, Zala Djurić FOTO: POP TV

Kaj pa o druženju na rdeči preprogi mislijo znani igralci in igralke, ki jih lahko spremljate v naših serijah? Matej Zemljič je na bil na Promenadi že tretjič, saj se tako lahko končno podruži z ljudmi, s katerimi se bolj redko vidijo. "Lahko pričakuješ veliko zastonj pijače in hrane, dobre glasbe in sproščenih ljudi. To je res zelo dober žur," je povedal in dodal, da si obeta prijeten, poleten večer. Z njim se strinja tudi Zala Djurič. "Moj nasvet je, da uživaš, poješ kaj dobrega in se družiš," je povedala igralka. "Nujno moraš poskusiti hrano, ki je odlična. Čakam pa tudi na to, da bo glasba malo bolj na glas in da začnemo plesati," je svoja igralska kolega še dopolnila Melani Mekicar.

icon-expand Saša Prelesnik, Tjaša Železnik FOTO: POP TV

Da se Promenade rada udeleži zaradi druženja, je priznala tudi Tjaša Železnik. "Večinoma se družim s svojimi kolegi, ki jih veliko vidim, pa tudi s tistimi, ki jih malo manj. Zelo rada pridem, da vidim tudi ljudi, s katerimi smo skupaj snemali serije, in to mi je najbolj dragocena stvar," je povedala igralka, ki jo trenutno ponovno lahko spremljamo na naših malih zaslonih v seriji TV Dober dan.

icon-expand Jernej Kuntner FOTO: POP TV

Ob njej je v seriji zaigral tudi Jernej Kuntner. "Bi rekel, da je glavni del Promenade družba. Pa seveda tudi dobra hrana, dobra pijača. Če povzamem, Promenade ne smeš zamuditi," je bil za konec jasen igralec in z njim so se zagotovo strinjali vsi povabljeni, ki se po četrtkovi zabavi že veselijo POP Promenade leta 2024. Več utrinkov s POP Promenade si oglejte v spodnji galeriji: