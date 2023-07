POP TV in Decathlon podarila poletno opremo Zdravilišče RKS Debeli rtič

Med ustvarjanjem serije se je nabralo kar nekaj rekvizitov, ki jih za snemanje ne potrebujejo več, zato sta se POP TV in Decathlon odločila, da jih bosta podarila Debelemu rtiču – Mladinskemu zdravilišču Rdečega križa Slovenije in s tem razveselila najmlajše. Mladi dopustniki bodo tako čofotali s skoraj da popolnoma novimi plavutkami, pogumno stali na supih, se skrivali pred sončnimi žarki v šotorih, risali na kamping mizah in stolih ter ustvarjali nepozabne spomine.

POP TV in zaposleni sicer že leta postavljajo družbeno odgovorno delovanje v ospredje, vključeni so v različne trajnostne aktivnosti in podpirajo družbeno odgovorne projekte, ki razvijajo potenciale skupin in posameznikov."Že nekaj let si prizadevamo, da ravnamo odgovorno do okolja, recikliramo, stvarem podarjamo nov namen in sledimo načelom ESG, kar je že petim oddajam prineslo mednarodni Albert certifikat za zeleno filmsko produkcijo. Če pa lahko temu dodamo še dobrodelno noto, je to toliko več vredno," je dodala Petra Strašek.

Medtem ko bodo gledalci na morske dogodivščine njihovih novih najljubših junakov morali še nekoliko počakati, so se na Debelem rtiču pripomočkov že razveselili. "Vaš prispevek v obliki športnih izdelkov za prosti čas in dežnikov, namenjenih otrokom na počitnicah, bo omogočil, da številni otroci doživijo veselje in koristi sodelovanja v športnih aktivnostih, kar ima dolgoročno pozitivne učinke na njihov fizični in čustveni razvoj," so ob tej priložnosti dejali v Zdravilišču RKS Debeli rtič. Dodali so še, da tovrstne donacije zdravilišču omogočajo, da izpolnjuje svoje poslanstvo in pomaga otrokom v težkih okoliščinah. "Ponosni smo, da smo lahko partnerji pri vašem humanitarnem delu in da skupaj ustvarjamo boljšo prihodnost za otroke," so še zaključili.