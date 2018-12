POP TV-jevi obrazi 'zažurali' v zakulisju snemalnega seta

V letošnji novoletni voščilnici, katere osrednje vodilo so bili dobra volja, zabava in smeh, je nastopilo 22 POP TV-jevih obrazov. Snemanje je potekalo tri dni na setih, ki so bili postavljeni v studiu POP TV. Pred kamero so v nekoliko drugačni podobi kot sicer nastopili voditelji informativnih in športnih programov, sodniki MasterChefa, voditelji Kmetije in Zvezde plešejo ter aktualnega šova Slovenija ima talent. Z razigranostjo in plesnimi gibi so presenetili Bine Volčič , Karim Merdjadi , Luka Jezeršek , Sašo Stare , Peter Poles , Domen Valič , Tadej Pišek , Darja Zgonc , Petra Kerčmar , Nataša Gavranič , Nika Mulec , Polona Jambrek , Ota Roš , Uroš Slak , Marjetka Vovk , Lara Komar , Natalija Bratkovič , Tara Zupančič in drugi.

Pod režijo videa se je podpisal Luka Štigl, avtor serije Truplo, ki je dostopna na VOYO in o vzdušju s snemalnega seta povedal: ''Snemanje je bilo 'ful' zabavno, saj je šlo za eno najbolj iskrenih snemanj do zdaj. Vsi so se neverjetno sprostili in dali od sebe več, kot bi lahko kdo zahteval ali pričakoval. Že na set so prišli pozitivni in dobre volje, tako da je iz tega nastalo nekaj res lepega. Snemanje je potekalo tri dni. Eden izmed setov je bil okrašen z zlatimi konfeti, takšnimi, kot ste jih videli na Slovenija ima talent pri zlatem gumbu, zaradi česar je na tleh precej drselo, sploh v plesnih čevljih. Sašu Staretu in Marjetki Vovk je tako drselo, da je nastalo ogromno smešnih klipov, ko jo on lovi, a žal neuspešno – a naj poudarim, do poškodb ni prišlo,'' nam je zaupal v smehu. Ob tem je izpostavil tudi, kdo izmed 'nastopajočih' ga je najbolj presenetil: ''So me pa nekateri zelo presenetili. Od Domna Valiča se pričakuje, da perfektno pleše in tako je tudi bilo. Bil je sam v kadru, večina jih je v parih, a se je znašel in bil čudovit. So pa presenetili nekateri, ki nimajo plesnega znanja. Recimo sodnik MasterChefa Karim je bil odličen in tudi v paru z Lukom sta bila res zabavna. Tudi Bine je presenetil, saj je ponavadi tog in zadržan, tokrat pa je 'zarokenrolov'.''