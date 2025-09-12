POP TV praznuje 30 let: 'Skupaj gremo naprej!'

"Vse najboljše, POP TV! Vsaj še dvakrat toliko, da bodo tudi vnuki lahko nekaj gledali in čim več izvrstnih slovenskih oddaj, serij in filmov, pa bomo vsi srečni!" je zaželel komik in voditelj Sašo Stare .

"Vse najboljše POP TV za teh 30 let, ampak 30 let je komaj 30 let, ni 50. Tako da imaš še za delati na sebi in nam nuditi čim bolj kakovostne novice in slovenski igrani program," je naši medijski hiši ob tej priložnosti zaželela igralka Tjaša Železnik .

"Vse najboljše!" so POP TV zaželeli sodniki MasterChef Slovenija. Luka Jezeršek je ob tem dodal: "Jaz bi se POP TV rad zahvalil, da je soustvaril kulinariko, da jo imamo danes na tem nivoju, kot jo imamo. Tako da hvala POP TV in seveda vse najboljše!" Mojmir Šiftar pa je pristavil: "In skupaj gremo naprej!"

"Naj bo POP TV še naprej zelo uspešen, naj dela še naprej čudovit in uspešen program, fenomenalne serije, še naprej zabava in navdušuje gledalce. Želim mu tudi veliko uspeha v kolektivnem delu, da se bodo vsi dobro razumeli in predvsem, da povabijo čim več dobrih umetnikov k sodelovanju in bomo lahko skupaj uživali v naših kreacijah," pa je zaželela igralka Saša Pavlin Stosić.

"Vse najboljše, POP TV! Še na naslednjih 30!" pa je bila kratka in jedrnata žirantka šova Slovenija ima talent Ana Klašnja.

"Po sebi vem, da so se po 30 letih začele šele dobre stvari dogajati, tako da vem, da POP TV čakajo samo še boljše in najboljše stvari in nič drugega, zato mu želim samo to, kar je zdaj in še gor!" je dejal igralec Primož Vrhovec. Z njim pa se je strinjala igralka Vesna Ponorac.

"Če rečem najmanj dvakrat toliko, bo premalo. Jaz mu želim za vedno polno uspehov, dobre vsebine, da se bomo smejali še najmanj 30 let! POP TV je nekaj, s čimer sem odraščal, zato si težko predstavljam, kako bi bilo brez POP-a," pa je povedal igralec Tine Ugrin.

"Želim še naprej ustvarjati in gledati tako dobre in kakovostne vsebine, čim več gledalcev in igranega programa. Predvsem to," pa je našemu programu in medijski hiši zaželel igralec Matej Zemljič.