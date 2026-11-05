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Domača scena

Poplava komentarjev na spletu: 'Naučiš se ločiti kritiko od debilizma'

Ljubljana, 05. 11. 2026 20.15 pred 4 urami 1 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović
Bojan Cvjetićanin

Kljub hitremu razvoju umetne inteligence, ki usmerja naša življenja, pa vsaj s čustvi za zdaj še ne upravlja. Z negativnimi in žaljivimi komentarji se moramo zato spopasti sami in prvaki v tem so gotovo najbolj medijsko izpostavljeni obrazi, ki jih pogosto vidimo kot blagovne znamke in pozabimo, da so, ko ugasnejo kamere, samo ljudje. Govorili smo z Bojanom Cvjetićaninom, Katarino Čas in Nušo Lesar.

Reflektorji, kamera in življenje pred očmi javnosti imajo poleg vznemirljive plati tudi negativno – produciranje negativnih komentarjev. To najbolje vedo znani obrazi. Tokrat so o tem spregovorili igralka, novinarka in glasbenik.

"Nikomur verjetno ni lahko brati negativnih komentarjev o sebi, še posebej, ker so na internetu ponavadi v šesti prestavi te žaljivke in neresnice," je povedal Bojan Cvjetićanin, frontman zasedbe Joker Out. Prvo pravilo je zato po mnenju voditeljice oddaje Svet na Kanalu A Nuše Lesar to, da takšnih komentarjev ne gledaš. "Če pa slučajno naletiš na takšne komentarje, si jaz rečem, da tak komentar več pove o ljudeh, ki so ga napisali, kot meni."

"Bolj kot ne se naučiš ločiti kritiko od debilizma," je o poplavi komentarjev še povedal Cvjetićanin. Kljub izkušenosti in letom pred kamero, na odru in po številnih nastopih imajo kot vsi navadni smrtniki tremo. Igralka Katarina Čas je priznala, da jo ima največ prav, ko mora kaj javno povedati pred kamero v mikrofon. "Bolj kontrolirano je, ko greš snemat, ker že veš tekst."

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bojan cvjetićanin katarina čas nuša lesar negativni komentarji

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