Poplava komentarjev na spletu: 'Naučiš se ločiti kritiko od debilizma'

Reflektorji, kamera in življenje pred očmi javnosti imajo poleg vznemirljive plati tudi negativno – produciranje negativnih komentarjev. To najbolje vedo znani obrazi. Tokrat so o tem spregovorili igralka, novinarka in glasbenik.

"Nikomur verjetno ni lahko brati negativnih komentarjev o sebi, še posebej, ker so na internetu ponavadi v šesti prestavi te žaljivke in neresnice," je povedal Bojan Cvjetićanin, frontman zasedbe Joker Out. Prvo pravilo je zato po mnenju voditeljice oddaje Svet na Kanalu A Nuše Lesar to, da takšnih komentarjev ne gledaš. "Če pa slučajno naletiš na takšne komentarje, si jaz rečem, da tak komentar več pove o ljudeh, ki so ga napisali, kot meni."

"Bolj kot ne se naučiš ločiti kritiko od debilizma," je o poplavi komentarjev še povedal Cvjetićanin. Kljub izkušenosti in letom pred kamero, na odru in po številnih nastopih imajo kot vsi navadni smrtniki tremo. Igralka Katarina Čas je priznala, da jo ima največ prav, ko mora kaj javno povedati pred kamero v mikrofon. "Bolj kontrolirano je, ko greš snemat, ker že veš tekst."